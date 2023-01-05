Anayasa Mahkemesi HDP kararını bugün verecek: Hazine yardımı kesiliyor mu? İşte terörün siyasi ayağı HDP'nin kirli PKK sicili

GİZLİ TANIK PARA TRAFİĞİNİ TEK TEK ANLATTI

Gizli tanık, KCK Türkiye maliyesi Türkiye genelindeki tüm örgütlü yapılara aylık olarak düzenli örgütsel çalışmalarda kullanılmak üzere para verdiğini söyledi. Gizli tanık, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın talimatı ile HDP'li belediyeler aracılığıyla Kandil'e giden para trafiğini anlatarak, "Bu paraları, kadın örgütü (DÖKH, KJA, TJA),Gençlik örgütü(legal, illegal), Serhildan komitesi, 78'ler derneği, Rojava derneği, MEYA-DER, GÖÇ-DER, TUHAD-FED/ TAY-DER, Cezaevleri, Cezaevleri Dış Koordinasyon, Barış Grubu, DTK, DBP, Yerel Yönetimler Komitesi, Bilim Aydınlanma ve Eğitim Komitesi, Barış Annelerine verir.

KCK Türkiye yürütmesine her ay düzenli olarak verilen 600 bin Türk liralık bütçe dışında, örgütçe önem atfedilen 15 Şubat, 8 Mart, 21 mart (nevroz), 1 mayıs, 18 mayıs, 15 ağustos 9 ekim, 27 kasım vb. önemli günlerde, panel, seminer, çeşitli salon toplantıları, anmalar, kutlamalarda, her türlü eylem, etkinlikte bayrak, flama, poster, pankart, bildiri, döviz, stiker, billboard vb. genel ve yerel seçimlerde, (yaklaşık 25-30 trilyon bütçe ayrılır) hava veya karayolu ile Erbil'e ve Kandil'e legal yollardan gideceklerin gidiş dönüş yol masraflarında, karayolu ile Kandil'e, illegal yollardan gidiş-dönüş masraflarında, legal - illegal gidişler, kadro, yarı kadro, legal çalışan, STÖ temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Emek Hareketi Bileşenlerinin gidiş dönüş masraflarında, örgüte rapor, bilgi, belge sunmak isteyenlerin gidiş dönüş masraflarında, aile, aşiret, toplumsal sorunlarını örgüt aracılığı ile çözmek için Kandil alanına gidenlerin gidiş dönüş masrafları için aylık gelen para haricinde para aktarılır. Aylık dağıtılacak para miktarı Kandil'de bulunan KCK maliye sorumlusu Cemal kod Murat Karayılan'ın onayından geçtikten sonra dağıtılır.