9 kez toplanıp aday çıkaramayan 6'lı masa 10. kez bir araya geliyor! Sosyal medya Saraçhane tiyatrosu için hazırlanan animasyon filmini konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerine çok kısa süre kaldı. İktidarda olan AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığında seçime girecek.





SARAÇHANE KUMPASININ ANİMASYON FİLMİ ÇIKTI | VİDEO İZLE



MUHALEFETTE SİYASİ İKBAL KAVGASI

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti ve gayri resmi olarak destek veren HDP'den oluşan çok bileşenli muhalefette ise büyük bir adaylık yarışı aldı başını gidiyor.