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    • Güncel
    • 05.01.2023 10:51
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    • 05.01.2023 10:53
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    9 kez toplanıp aday çıkaramayan 6'lı masa 10. kez bir araya geliyor! Sosyal medya Saraçhane tiyatrosu için hazırlanan animasyon filmini konuşuyor

    Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerine çok kısa süre kala aday belirleyemeyen 6'lı masa bugün 10. kez bir araya gelecek. Adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga devam ederken masanın bu toplantıda adayı konuşmaya başlayacağı belirtiliyor. Masada aday krizi devam ederken Türk siyasi yapısındaki çarpık karakterleri hicveden "Zübük" filmini aratmayan siyasi ikbal kavgası için yapılan özel animasyon filmi de sosyal medyada gündem oldu.

    takvim.com.tr
    6’lı masa 10. kez bir araya geliyor!

    Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerine çok kısa süre kaldı. İktidarda olan AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığında seçime girecek.



    SARAÇHANE KUMPASININ ANİMASYON FİLMİ ÇIKTI | VİDEO İZLE


    MUHALEFETTE SİYASİ İKBAL KAVGASI
    CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti ve gayri resmi olarak destek veren HDP'den oluşan çok bileşenli muhalefette ise büyük bir adaylık yarışı aldı başını gidiyor.

    ADAY BELİRLEYEMEYEN 6'LI MASA YENİDEN TOPLANIYOR
    9 buluşmada aday belirleyemeyen 6'lı masa partileri bir kez daha toplanacak. Ev sahipliğini Gelecek Partisi yapacak. Toplantı öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iki tur halinde liderler turuna çıktı.

    O buluşmalarda 9 ana 72 alt başlıktan oluşan hükümet programı ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası ele alındı. Ayrıca 10'uncu 6'lı masa toplantısının gündemi belirlendi.

    MASADA ANA GÜNDEM ORTAK ADAY
    Masanın en sıcak gündem maddesi, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu. Hızlandırılmış takvimle artık merak edilen "ortak aday" konuşulmaya başlanacak.

    Toplantıları hızlandırma kararı alan 6'lı masanın ay sonunda yeniden bir araya gelmesi planlanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğindeki 11. buluşmada, aday belirleme çalışmalarına başlama kararı alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayının ise şubat ayında açıklanması gündemde.

        AHMAK HAKARETİ VE MAĞDURİYET KUCAKLAŞMASI
        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "ahmak" hakaretini savurduğu için yargılandığı davanın karar duruşmasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

        İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen karar duruşması öncesi Saraçhane'de buluşan İyi Parti lideri Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkumiyet kararı açıklandıktan sonra büyük bir sevinçle kucaklaşmıştı.

        TARİFELİ UÇAKLA GİTTİ, ÖZEL JETLE APAR TOPAR DÖNDÜ
        Adaylık için destek arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'dayken yaşanan bu olay altılı masayı allak bullak etmişti.

            Almanya'ya tarifeli uçakla giden Kılıçdaroğlu, özel jetle yurda dönerek kendisini oyun dışı bırakacak tiyatroya karşı ön almıştı.

            Türkiye kamuoyu, muhalifler arasında yaşanan bu politik oyunlar silsilesine günlerce tepki göstermişti.

            ANİMASYON FİLMİ PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR
            Türk siyasi yapısındaki çarpık karakterleri hicveden "Zübük" filmini aratmayan siyasi ikbal kavgası için yapılan özel animasyon filmi, sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım rekorları kıran video, Twitter kullanıcılarınca ilgiyle karşılandı.

            Siyasi sabıkalı Akşener ve İBB'deki 4 yıla yakın görev süresince büyük skandallara karışan İmamoğlu cephesi ile siyasi hayatındaki muhtemel son seçimine karşı büyük bir hırsla sarılan Kılıçdaroğlu'nun taht mücadelesi mizahi bir dille anlatılıyor.

                AHMAK GÖNDERMESİ
                Kısa animasyon filminde Kılıçdaroğlu için yazılan, "Ahmak! Ya alsanıza beni de içeri" sözleri hem güldürdü, hem de düşündürdü.

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                Haberler Güncel 9 kez toplanıp aday çıkaramayan 6'lı masa 10. kez bir araya geliyor! Sosyal medya Saraçhane tiyatrosu için hazırlanan animasyon filmini konuşuyor
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