9 kez toplanıp aday çıkaramayan 6'lı masa 10. kez bir araya geliyor! Sosyal medya Saraçhane tiyatrosu için hazırlanan animasyon filmini konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerine çok kısa süre kaldı. İktidarda olan AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığında seçime girecek.
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MUHALEFETTE SİYASİ İKBAL KAVGASI
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti ve gayri resmi olarak destek veren HDP'den oluşan çok bileşenli muhalefette ise büyük bir adaylık yarışı aldı başını gidiyor.
ADAY BELİRLEYEMEYEN 6'LI MASA YENİDEN TOPLANIYOR
9 buluşmada aday belirleyemeyen 6'lı masa partileri bir kez daha toplanacak. Ev sahipliğini Gelecek Partisi yapacak. Toplantı öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iki tur halinde liderler turuna çıktı.
O buluşmalarda 9 ana 72 alt başlıktan oluşan hükümet programı ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası ele alındı. Ayrıca 10'uncu 6'lı masa toplantısının gündemi belirlendi.
MASADA ANA GÜNDEM ORTAK ADAY
Masanın en sıcak gündem maddesi, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu. Hızlandırılmış takvimle artık merak edilen "ortak aday" konuşulmaya başlanacak.
Toplantıları hızlandırma kararı alan 6'lı masanın ay sonunda yeniden bir araya gelmesi planlanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğindeki 11. buluşmada, aday belirleme çalışmalarına başlama kararı alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayının ise şubat ayında açıklanması gündemde.