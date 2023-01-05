9 kez toplanıp aday çıkaramayan 6'lı masa 10. kez bir araya geldi! Masada gelin-damat muhabbeti: "Ben çok seviyorum gelinimi"

MASADA DİKKAT ÇEKEN GELİN-DAMAT MUHABBETİ

6'lı masanın toplandığı dakikalarda basına servis edilen videoda bu toplantıdan da aday çıkmayacağı anlaşıldı. Zira, aday ve aralarındaki anlaşmazlıkları konuşmak yerine 6'lı masada gelin-damat muhabbeti yapıldığı görüldü.

Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in eşinin Davutoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu, "Fatih'in eşi bizim akrabamızdır, dünürlüğümüz var yani ama biz kız tarafıyız." dedi.

Gelinini çok sevdiğini söyleyen Akşener ise, "Ben çok seviyorum ama gelinimi" ifadelerini kullandı.