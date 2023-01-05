9 kez toplanıp aday çıkaramayan 6'lı masa 10. kez bir araya geldi! Masada gelin-damat muhabbeti: "Ben çok seviyorum gelinimi"

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerine çok kısa süre kaldı. İktidarda olan AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığında seçime girecek.
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MUHALEFETTE SİYASİ İKBAL KAVGASI
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti ve gayri resmi olarak destek veren HDP'den oluşan çok bileşenli muhalefette ise büyük bir adaylık yarışı aldı başını gidiyor.
ADAY BELİRLEYEMEYEN 6'LI MASA YENİDEN TOPLANDI
9 buluşmada aday belirleyemeyen 6'lı masa partileri 10. kez toplandı. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı başladı. Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki 10'uncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılıyor.
Altılı masa tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e geçişe yönelik, temel politikalar alanında 9 ana, 73 alt başlığın yer aldığı çalışması daha önce tamamlanmıştı. Bugünkü toplantıda, hükümet programı niteliğindeki temel politikalar belgesi ele alınacak ve bu metne masada son şekli verilecek. Çalışma, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacak.