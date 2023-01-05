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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 05.01.2023 10:51
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    • 05.01.2023 17:11
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    9 kez toplanıp aday çıkaramayan 6'lı masa 10. kez bir araya geldi! Masada gelin-damat muhabbeti: "Ben çok seviyorum gelinimi"

    Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerine çok kısa süre kala aday belirleyemeyen 6'lı masa bugün 10. kez bir araya geldi. Adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga devam ederken masanın bu toplantıda adayı konuşmaya başlayacağı belirtiliyor. Toplantıdan paylaşılan video ise siyaset kulislerinde "bu masadan aday çıkmaz" yorumlarına neden oldu. Masada aday krizi devam ederken Türk siyasi yapısındaki çarpık karakterleri hicveden "Zübük" filmini aratmayan siyasi ikbal kavgası için yapılan özel animasyon filmi de sosyal medyada gündem oldu.

    takvim.com.tr
    6’lı masa 10. kez bir araya geldi!

    Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerine çok kısa süre kaldı. İktidarda olan AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığında seçime girecek.

    MASADA GELİN-DAMAT MUHABBETİ: "BEN ÇOK SEVİYORUM GELİNİMİ" | VİDEO İZLE


    MUHALEFETTE SİYASİ İKBAL KAVGASI
    CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti ve gayri resmi olarak destek veren HDP'den oluşan çok bileşenli muhalefette ise büyük bir adaylık yarışı aldı başını gidiyor.

    ADAY BELİRLEYEMEYEN 6'LI MASA YENİDEN TOPLANDI
    9 buluşmada aday belirleyemeyen 6'lı masa partileri 10. kez toplandı. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı başladı. Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki 10'uncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılıyor.


    Altılı masa tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e geçişe yönelik, temel politikalar alanında 9 ana, 73 alt başlığın yer aldığı çalışması daha önce tamamlanmıştı. Bugünkü toplantıda, hükümet programı niteliğindeki temel politikalar belgesi ele alınacak ve bu metne masada son şekli verilecek. Çalışma, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacak.

        MASADA ANA GÜNDEM ORTAK ADAY
        Masanın en sıcak gündem maddesi, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu. Hızlandırılmış takvimle artık merak edilen "ortak aday" konuşulmaya başlanacak.

        Toplantıları hızlandırma kararı alan 6'lı masanın ay sonunda yeniden bir araya gelmesi planlanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğindeki 11. buluşmada, aday belirleme çalışmalarına başlama kararı alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayının ise şubat ayında açıklanması gündemde.

        ANAYA DEĞİŞİKLİĞİ DE MASADA
        Masada, başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifine yönelik nasıl bir tutum alınacağı da konuşulacak. Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

        MASADA DİKKAT ÇEKEN GELİN-DAMAT MUHABBETİ
        6'lı masanın toplandığı dakikalarda basına servis edilen videoda bu toplantıdan da aday çıkmayacağı anlaşıldı. Zira, aday ve aralarındaki anlaşmazlıkları konuşmak yerine 6'lı masada gelin-damat muhabbeti yapıldığı görüldü.

        Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in eşinin Davutoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu, "Fatih'in eşi bizim akrabamızdır, dünürlüğümüz var yani ama biz kız tarafıyız." dedi.

        Gelinini çok sevdiğini söyleyen Akşener ise, "Ben çok seviyorum ama gelinimi" ifadelerini kullandı.

        MASADA SU OYUNLARI
        Kameranın salondan görüntü aldığı anlarda CHP Genel Başkanı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bardaklarına su doldurması dikkatlerden kaçmadı.

            AHMAK HAKARETİ VE MAĞDURİYET KUCAKLAŞMASI
            İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "ahmak" hakaretini savurduğu için yargılandığı davanın karar duruşmasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

            İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen karar duruşması öncesi Saraçhane'de buluşan İyi Parti lideri Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkumiyet kararı açıklandıktan sonra büyük bir sevinçle kucaklaşmıştı.

            TARİFELİ UÇAKLA GİTTİ, ÖZEL JETLE APAR TOPAR DÖNDÜ
            Adaylık için destek arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'dayken yaşanan bu olay altılı masayı allak bullak etmişti.

                Almanya'ya tarifeli uçakla giden Kılıçdaroğlu, özel jetle yurda dönerek kendisini oyun dışı bırakacak tiyatroya karşı ön almıştı.

                Türkiye kamuoyu, muhalifler arasında yaşanan bu politik oyunlar silsilesine günlerce tepki göstermişti.

                ANİMASYON FİLMİ PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR
                Türk siyasi yapısındaki çarpık karakterleri hicveden "Zübük" filmini aratmayan siyasi ikbal kavgası için yapılan özel animasyon filmi, sosyal medyada gündem oldu.

                SARAÇHANE KUMPASININ ANİMASYON FİLMİ ÇIKTI | VİDEO İZLE

                Paylaşım rekorları kıran video, Twitter kullanıcılarınca ilgiyle karşılandı.

                Siyasi sabıkalı Akşener ve İBB'deki 4 yıla yakın görev süresince büyük skandallara karışan İmamoğlu cephesi ile siyasi hayatındaki muhtemel son seçimine karşı büyük bir hırsla sarılan Kılıçdaroğlu'nun taht mücadelesi mizahi bir dille anlatılıyor.

                    AHMAK GÖNDERMESİ
                    Kısa animasyon filminde Kılıçdaroğlu için yazılan, "Ahmak! Ya alsanıza beni de içeri" sözleri hem güldürdü, hem de düşündürdü.

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                    6’lı masa 10. kez bir araya geldi!
                    Haberler Güncel 9 kez toplanıp aday çıkaramayan 6'lı masa 10. kez bir araya geldi! Masada gelin-damat muhabbeti: "Ben çok seviyorum gelinimi"
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