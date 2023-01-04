CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "taşeron işçi" yalanı! Kadroya alınmayı yeni işçi diye duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de bugün yaptığı basın toplantısında, dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın, 28 Eylül 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 30 bin kişiyi işe aldığını söyledi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise bu işe alımların, 2017 yılında çıkan "Taşeron Yasası" ile gerçekleştirdiğini açıkladı.
'İBB'deki taşeron işçilerin' kadroya geçirilmesini, İmamoğlu'nun 'Yeni bir işe alım' gibi gösterdiğini ve algı yapmaya çalıştığını aktaran Göksu, "İBB Başkanı her zaman olduğu gibi bugün de yalana ve iftiraya sarıldı" dedi.
HEPSİNİN ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILDI
İmamoğlu'nun, "O dönem arşiv araştırması yasak olmadığı halde, işe giren 30 bin kişiden 10 bin kişi için arşiv araştırması istenmemiş. Bunu ben yapsam neler olurdu, siz düşünün" sözleri Göksu tarafından yalanlandı. Göksu, İBB'ye "Taşeron Yasası" ile geçen tüm çalışanların, güvenlik ve soruşturmaları yapılarak, soruşturma sonuçlarının da ilgili komisyonlarda değerlendirilerek işe alındığını belgeleriyle açıkladı.
İDDİALAR VE GERÇEKLER
Sabah'ta yer alan habere göre, İmamoğlu'nun değindiği "İBB'ye 30 bin işçi alımı" konusunun iç yüzü ise şu şekilde açıklandı:
24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile İBB Belediye Şirketleri'ne İş Kanunu'na tabii olarak kadroya geçirme işlemleri yapılmıştı.