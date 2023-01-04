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    • 04.01.2023 16:45
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    • 04.01.2023 16:45
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "taşeron işçi" yalanı! Kadroya alınmayı yeni işçi diye duyurdu

    Son dakika haberi! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017-2018 döneminde İBB’nin şirketlerinde çalışan ve “Taşeron Yasası” ile kadroya geçirilen işçileri “Yeni bir işe alım” gibi gösterdi ve “Güvenlik-arşiv soruşturmaları yapılmamış” dedi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun söylemlerine tek tek cevap vererek “İBB Başkanı yine yalana ve iftiraya sarıldı” dedi.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nun taşeron işçi yalanı deşifre oldu!

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de bugün yaptığı basın toplantısında, dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın, 28 Eylül 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 30 bin kişiyi işe aldığını söyledi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise bu işe alımların, 2017 yılında çıkan "Taşeron Yasası" ile gerçekleştirdiğini açıkladı.

    'İBB'deki taşeron işçilerin' kadroya geçirilmesini, İmamoğlu'nun 'Yeni bir işe alım' gibi gösterdiğini ve algı yapmaya çalıştığını aktaran Göksu, "İBB Başkanı her zaman olduğu gibi bugün de yalana ve iftiraya sarıldı" dedi.

    HEPSİNİN ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILDI
    İmamoğlu'nun, "O dönem arşiv araştırması yasak olmadığı halde, işe giren 30 bin kişiden 10 bin kişi için arşiv araştırması istenmemiş. Bunu ben yapsam neler olurdu, siz düşünün" sözleri Göksu tarafından yalanlandı. Göksu, İBB'ye "Taşeron Yasası" ile geçen tüm çalışanların, güvenlik ve soruşturmaları yapılarak, soruşturma sonuçlarının da ilgili komisyonlarda değerlendirilerek işe alındığını belgeleriyle açıkladı.

    İDDİALAR VE GERÇEKLER
    Sabah'ta yer alan habere göre, İmamoğlu'nun değindiği "İBB'ye 30 bin işçi alımı" konusunun iç yüzü ise şu şekilde açıklandı:

    24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile İBB Belediye Şirketleri'ne İş Kanunu'na tabii olarak kadroya geçirme işlemleri yapılmıştı.

        2017 yılında çıkan bu geçici madde ile taşeron olarak çalışan işçiler, 2018 yılının Nisan ayında kadroya geçirilmişti. 22 bin 73 yüklenici çalışanlar İBB şirket kadrolarına, güvenlik ve soruşturmaları yapılarak, soruşturma sonuçları da ilgili komisyonlarda değerlendirilerek işe alınmışlardı. Daha sonraki süreçte ise emekli olan veya işten ayrılanların yerine KHK kapsamındaki kadrolar için 6 bin 165 kişi işe alınmış. Bunların tamamı da şirketlerde oluşturulan komisyonlar tarafından arşiv sonuçları değerlendirilerek işe alınmıştı.

        ARŞİV SORUŞTURMASI İMAMOĞLU DÖNEMİNDE KALDIRILDI
        Ekrem İmamoğlu döneminde İBB İnsan Kaynakları Koordinatörü olan Öncü Özhan Öner'in talimatıyla, "Arşiv soruşturmasına gerek olmadığı" gerekçesiyle, arşiv araştırması yapılması işlemleri ve süreçleri İBB Şirketleri için iptal edilmişti.

        İMAMOĞLU TERÖRİST ÇALIŞANLARLA İLGİLİ O SORUYU YANITLAYAMADI
        Geçtiğimiz günlerde belediyelerde terörle iltisaklı personellerin işe alınmasıyla ilgili tartışmalar alevlenmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karşılıklı açıklamalar gelmişti.

        İBB Başkanı İmamoğlu bugün bir kez daha kameraların karşısına geçerek terör örgütüyle ilişkisi bulunan çalışanları savundu.

        İMAMOĞLU: "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un Aile Bakanlığı'nın, Diyarbakır Valiliği'nin, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nin, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin Muharrem Kılıç için "Uygun değildir" belgesi verdiğini açıklamıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada Muharrem Kılıç'a sahip çıktı ve "Çalışmaya devam edecek." dedi.

            Ekrem İmamoğlu açıklamasında "Efendim bu kişi daha önce kamu kurumlarına başvurmuş ama alınmamış. Kardeşim daha önce anayasa mahkemesi kararı yoktu. Arşiv araştırması daha önce serbestti ama bizim dönem de öyle değildi. Ama bunun bile önemi yok. İki kere terör örgütü üyeliği ile irtibatını tespit ettiğin kişiye sen nasıl temiz kağıdı veriyorsun bize onu anlat. Sonra siz pırıl pırılsınız İmamoğlu suçlu. Açıkcası şehit yakını itfaiye erimiz için şuradan söylüyorum. Çalışmaya devam edecek. Bu yalanları atanlar gidecek" ifadelerini kullandı.

            GAZETECİNİN SORUSUNA SKANDAL CEVAP
            Ulusal Kanal muhabirinin savunduğu itfaiye eri Muharrem Kılıç hakkında "Suçların şahsiliği ilkesini birkaç sözle dile getirdiniz. Kişinin kardeşinin şehit olması terörist olmasına bir engel mi? Terör iltisaklılar için arşiv araştırması yapamadığınızı söylediniz. Ama artık böyle bir sicil kamuoyuna düştü. Az önce çalışmaya devam edecek dediniz. Terör iltisaklı kişinin görevine devam etmesinin sebebi nedir?" sorusuna İmamoğlu'ndan skandal bir cevap geldi.

            İmamoğlu, "Ben cevabımı verdim görevine devam edecek dedim. Bundan sonra o soruyu sayın bakana gidin sorun muhatabı ben değilim o sorunun" ifadelerini kullandı.

            OT BİÇEN ARKADAŞA BAK SEN
            İBB'de çalıştığı ortaya çıkan Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş için konuşan İmamoğlu, "5 aylık geçici işçi, ot biçiyor, çapa yapıyor bu arkadaşımız." dedi.

            Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş'in 2013'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere dağ kadrosuna katıldığı, 2017'de ise güvenlik güçlerince yakalandığı bilgisi paylaşılmıştı.

            BAKAN BOZDAĞ'DAN İMAMOĞLU'NA YANIT

            Bozdağ, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

            İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) terör iltisaklı kişilerin olduğu açıklamalarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Eğer bu dosyada eski başkanlar ve vali de aynı suçtan suçlanmıyorsa gök kubbeyi başınıza yıkarız." ifadelerinin anımsatılması üzerine Bozdağ, İmamoğlu'nun üslubunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

            İmamoğlu'nun açıklamasıyla adil yargılamayı ve yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs ettiğini belirten Bozdağ, yargı görevini yapanları tehdit etmenin suç olduğunu vurguladı.

            Saygısız bir dil kullananların hukuk işlediğinde şikayet etmemesi gerektiğini belirten Bozdağ, "Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemez, İmamoğlu da tehdit edemez, başka birileri de tehdit edemez. Tehdit eden her zaman karşısında hukuku bulur. Hakim, savcıları, görevini yapan insanları kendi aleyhine çıkan sonuçlar nedeniyle tehdit edenler ve tehdit dilini kullananlar hukuku da hukuk devletini de içselleştirememiş ilkel bir zihniyeti temsil ederler. Bu ilkel zihniyetten Türkiye çok çekti." değerlendirmesini yaptı.

                Hakimlerin, savcıların vazifelerini hukuka uygun yaptığını belirten Bozdağ, "Süreç işlerken yargıyı, istinafı şimdiden hedefe koyuyor, bunlar kabul edilemez." dedi.

                İmamoğlu'nu, hukuku, mahkemeyi, yargıyı tanımaya, saygılı, temiz bir dil kullanmaya davet eden Bozdağ, "Siyaseten kaybettiği irtifayı Adalet Bakanı'yla, İçişleri Bakanı'yla, yargıyla kavga ederek; hükümeti, siyaseti suçlayarak kazanmaya çalışıyor. Benim ona tavsiyem Türkiye'nin yönetimiyle uğraşacağınıza İstanbul'un sorunlarıyla uğraşın." ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

                "Kararlar, lehimize, aleyhimize oluşuna göre değil Anayasa, hukuka ve kanuna uygun olmasına göre değerlendirilmeli. Bunun değerlendirmesini mahkeme yapar, istinaf edilir istinaf yapar, temyiz edilir temyiz yapar, temyizin kararı kesindir, usul budur, buna göre gider. Maalesef Türkiye'de siyasi terazide yargı kararları tartılıyor, siyaset terazisini koyuyorlar, kendi tarafındaysa 'Oh ne güzel, hakim çok iyi.', aleyhindeyse 'Hakim çok kötü.' deniliyor. Yargı kararları siyaset terazisinde tartılmaz; yargıçlar, savcılar siyaset terazisinde tartılamaz. Bunların verdiği kararı siyasetçi veya herhangi başka biri de tartışmaz. Hakim ve savcılarımıza tehdit yönetenler onların sahipsiz olduğunu asla düşünmemelidir. Devletimiz, kurumumuz, anayasamız ve yasalarımız, görev yapan hakim ve savcıların daima yanındadır. Kendini bilmez hadsizlere karşı onları koruyacak pek çok mekanizma vardır. Gök kubbeyi nasıl yıkacaklar merak ediyorum. Herkesi hukuka saygıyla davranmaya davet ediyorum."

                İŞTE İMAMOĞLU'NUN 'ÇALIŞACAK' DEDİĞİ İTFAİYE ERİ


                PKK'nın dağ kadrosunda yer alıp CHP'li İBB'de itfaiyeci olarak çalıştırılan Muharrem Kılıç kimmiş gelin bir bakalım;

                İBB'nin 'masum itfaiyecisi' Kılıç'ın Ekim 2014'te Siirt Pervari Yapraktepe Köyü'nde PKK-KCK militanları tarafından kırsal alana sevk edildiği sırada İl Jandarma ekipleri tarafından yakalandığı, ifadesinde örgüte katılmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığına başvurduğu ve oradan dağ kadrosuna gönderilmek üzere PKK-KCK'lı üst düzey bir teröriste teslim edildiği öğrenildi.



                PKK-KCK LİSTELERİNDE ADI ÇIKTI
                2016 yılının Eylül ayında ise Bingöl Merkez İlçesine bağlı Üçyaka Köyü'nde etkisiz hale getirilen PKK-KCK'lı teröristlerinin üst aramalarında çıkan sicil listesinde İBB İtfaiyesi çalışanı Muharrem Kılıç'ın adı çıktı.

                YPS YAPILANMASINDA GÖZALTINA ALINDI
                PKK-KCK'nın şehirlerde eylem yapmak üzere kurduğu YPS yapılanmasına yönelik operasyonda 2017 yılının Kasım ayında gözaltına alınan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç, terör mağduru yakınlığından dolayı 2018'de memur olmak için başvuruda bulundu. Güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi.

                AĞABEYİ ŞEHİT DEĞİL TERÖR MAĞDURU
                Murat Ongun tarafından şehit kardeşi olarak tanıtılan ve sanki PKK ile çatışırken şehit düşmüş bir asker ya da polisin kardeşiymiş gibi imaj çizilmeye çalışılan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç'ın ağabeyinin Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç olduğu öğrenildi.

                    TABUTUNDA TÜRK BAYRAĞI OLMAYAN ŞEHİT
                    Diyarbakır'da Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç'ın Kocaköy ilçesindeki cenazesinde ise tabutunun Türk Bayrağı yerine battaniyeye sarılı olduğu, cenaze esnasında Kılıç'ın yakınlarının Kürtçe dua okumayı reddeden ilçe müftüsüne saldırdığı öğrenildi.

                    Tüm bu gelişmeler ışığında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çok çarpıcı detaylar paylaştı.

                    CHP'li İBB tarafından PKK ile çatışırken şehit düşmüş bir asker ya da polisin kardeşiymiş gibi imaj çizilmeye çalışılan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç'ın Aile Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nden red aldığı her ne hikmetse CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetindeki İBB tarafından kabul edildiği belgelerle gözler önüne serildi.



                    BAKANLIK 2017'DE REDDETTİ!
                    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 20/12/1996 doğumlu olan sözde şehirt yakını olduğu iddia edilen Muharem Kılıç'ın hak sahipliği talebini 29.07.2017 tarihinde reddetti.



                    2018'DE VALİLİKTEN RET!
                    Bakanlıktan sonra Diyarbakır Valiliği de Kılıç'ın 2018 tarihli istihdam talebini uygun görmeyerek reddediyor.



                        CHP'li İBB'nin PKK kadrosunda yer alan 'masum şehit kardeşi' Muharrem Kılıç hakkında Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi 2019'da, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi ise 2021 yılında ret kararı veriyor.



                        Gelelim CHP'li İBB'ye...

                        İBB yönetimi, terörle iltisaklı Muharrem Kılıç'ı Aile Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği ret kararlarına rağmen kadroya aldı.
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                        CHP’li Özel’in atama iftirasına YÖK’ten açıklama
                        Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "taşeron işçi" yalanı! Kadroya alınmayı yeni işçi diye duyurdu
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