Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2023 BAŞKOMİSER MAAŞ TABLOSU || 2023 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak.