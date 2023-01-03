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    • 03.01.2023 08:43
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    • 03.01.2023 09:19
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    Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2023 BAŞKOMİSER MAAŞ TABLOSU || 2023 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

    3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri sonrası yeni maaşlar merak ediliyor. Polis olarak, başkomiserlik mesleğini icra edenler memur zammıyla başkomiser maaşının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, 3 Ocak başkomiser maaşı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu?

    Milyonlarca emekli ve memur TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

    2023 POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞI

    Polisler için %8.91 olan zam oranı enflasyon farkı ile birlikte %16.91'e ulaşacak. Bu orana bakıldığında 2023 Ocak ayında 8/1 polis maaşı 16.082TL olacak 3/1 başkomiser maaşı ise 18.489 TL olacak.

    ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak.

        POLİS OLMA ŞARTLARI

        Yazılı Sınav

        Sözlü Sınav

        Fiziksel Sınav

        Türk vatandaşı olmak.

        Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

        Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

        KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

        Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

        Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

        Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

        Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

        Ceza almamış olmak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Güncel Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2023 BAŞKOMİSER MAAŞ TABLOSU || 2023 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?
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