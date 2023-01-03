Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2023 BAŞKOMİSER MAAŞ TABLOSU || 2023 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

Milyonlarca emekli ve memur TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.
2023 POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞI
Polisler için %8.91 olan zam oranı enflasyon farkı ile birlikte %16.91'e ulaşacak. Bu orana bakıldığında 2023 Ocak ayında 8/1 polis maaşı 16.082TL olacak 3/1 başkomiser maaşı ise 18.489 TL olacak.
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak.