3 Ocak memur zammı sonrası DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 enflasyon farkı zammıyla PRATİSYEN HEKİM, DOKTOR maaşları...

DOKTORLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Aile hekimlerinin maaşı en düşük 10.410 TL'dir. Aile hekimlerinin maaşları kıdemleri ve mesailerine göre 17.070 TL'ye kadar çıkmaktadır. En yüksek aile hekimi maaşı ise 25.170 TL'dir.

Uzman doktorların maaşları uzmanlık alanlarına ve kıdeme göre değişiklik gösterirken 2022 yılında uzman doktor ortalama maaşı 18 bin TL maaş alıyor.