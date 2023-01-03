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    • 03.01.2023 10:41
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    3 Ocak memur zammı sonrası DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 enflasyon farkı zammıyla PRATİSYEN HEKİM, DOKTOR maaşları...

    3 Ocak 2023 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon farkıyla zamlı yeni doktor maaşları belli oldu. Bu nedenle birçok kişi doktor maaşları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 3 Ocak zamlı doktor maaşı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    3 Ocak DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Açıklanan enflasyon verileri sonrası zamlı doktor maaşları ortaya çıktı. Peki, 3 Ocak 2023 memur zammı sonrası doktor maaşları ne kadar oldu? İşte 3 Ocak zamlı doktor maaşları...

    DOKTORLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

    Aile hekimlerinin maaşı en düşük 10.410 TL'dir. Aile hekimlerinin maaşları kıdemleri ve mesailerine göre 17.070 TL'ye kadar çıkmaktadır. En yüksek aile hekimi maaşı ise 25.170 TL'dir.

    Uzman doktorların maaşları uzmanlık alanlarına ve kıdeme göre değişiklik gösterirken 2022 yılında uzman doktor ortalama maaşı 18 bin TL maaş alıyor.

    3 OCAK ZAMLI DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

    Uzman doktor 1/4 maaşı 18.853,00 TL'den 21.959,97'e yükseldi.

    TUİK ARALIK 2022 ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
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    Memur ve memur emeklisine farklı zam!
    Haberler Güncel 3 Ocak memur zammı sonrası DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 enflasyon farkı zammıyla PRATİSYEN HEKİM, DOKTOR maaşları...
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