2023 Teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL? Memur zammı sonrası ZAMLI MAAŞ TABLOSU || Ocak zammı ile Teknisyen maaşları ne kadar oldu?

2023 memur zammı hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle teknsiyen maaşları merak ediliyor. İşte 2023 Ocak zammı sonrası teknisyen maaşları...
YENİ MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00'da açıklayacak. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.
2023 TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)
Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL
Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL
Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL