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    • 03.01.2023 09:39
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    2023 Teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL? Memur zammı sonrası ZAMLI MAAŞ TABLOSU || Ocak zammı ile Teknisyen maaşları ne kadar oldu?

    2023 Ocak zammı sonrası enflasyon oranlarının ardından memur maaşları ortaya çıkacak. Özellikle zamlı teknisyen maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 3 Ocak zamlı teknisyen maaşı ne kadar? İşte merak edilenler..

    takvim.com.tr
    2023 Teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

    2023 memur zammı hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle teknsiyen maaşları merak ediliyor. İşte 2023 Ocak zammı sonrası teknisyen maaşları...

    YENİ MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00'da açıklayacak. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.

    2023 TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

    Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL

    Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL

    Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL

        TEKNİSYEN NE İŞ YAPAR?

        Teknisyen, teknik bilgi ve beceri isteyen işlerde çalışan kişilere verilen unvandır. Mesleki bilgi ve becerilerine göre uçak teknisyeni ya da elektrik teknisyeni gibi isimlerle anılırlar. Birçok farklı alanda uzmanlaşabilen teknisyenler, devlet ve özel sektörde içalışabilir ya da kendi iş yerlerini açabilirler.

        TEKNİSYEN KAÇ YILLIK?

        Tekniker ile teknisyenlik terimleri meslek kollarındaki uzmanlık derecelerine göre kullanılan terimlerdir. Teknisyen meslek lisesi mezunları için kullanılmakta ve mezuniyetleri Teknisyen unvanı ile sağlanmaktadır. Tekniker ise 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için kullanılmaktadır.
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        Haberler Güncel 2023 Teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL? Memur zammı sonrası ZAMLI MAAŞ TABLOSU || Ocak zammı ile Teknisyen maaşları ne kadar oldu?
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