2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI ne kadar? 2023 MÜHENDİS-EMEKLİ MÜHENDİS MAAŞ TABLOSU || Enflasyon farkına göre maaş zammı...

Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor. Özellikle mühendis maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Ocak mühendis maaş zammı ne kadar? İşte merak edilenler...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL
Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL
Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
3 OCAK 2023 MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)
Yüzde 20 zam: 19 bin 446
Yüzde 30 zam: 21 bin 66
Yüzde 40 zam: 22 bin 687