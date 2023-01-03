Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.01.2023 09:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2023 09:18
    ABONE OL

    2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI ne kadar? 2023 MÜHENDİS-EMEKLİ MÜHENDİS MAAŞ TABLOSU || Enflasyon farkına göre maaş zammı...

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri kritik önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından Mühendis ve emekli mühendis maaşları da açıklanacak. Peki, 3 Ocak 2023 mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı mühendis maaşı....

    takvim.com.tr
    2023 Ocak ayı MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI ne kadar?

    Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor. Özellikle mühendis maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Ocak mühendis maaş zammı ne kadar? İşte merak edilenler...

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

    Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

    Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

    Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

    Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

    3 OCAK 2023 MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)

    Yüzde 20 zam: 19 bin 446

    Yüzde 30 zam: 21 bin 66

    Yüzde 40 zam: 22 bin 687

        ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Gözler aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

        En son kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 oldu. 6 aylık enflasyon farkı aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla beraber ortaya çıkacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yeni yılda yeni projeler! İşte Türkiye’ye çağ atlatacak projeler...
        Haberler Güncel 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI ne kadar? 2023 MÜHENDİS-EMEKLİ MÜHENDİS MAAŞ TABLOSU || Enflasyon farkına göre maaş zammı...
            SON DAKİKA