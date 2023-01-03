2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI ne kadar? 2023 MÜHENDİS-EMEKLİ MÜHENDİS MAAŞ TABLOSU || Enflasyon farkına göre maaş zammı...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

En son kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 oldu. 6 aylık enflasyon farkı aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla beraber ortaya çıkacak.