Domuz gribi belirtileri neler, bulaşıcı mı, karantina var mı? Dikkat giderek yayılıyor! Domuz gribine ne iyi gelir, tedavisi nasıl?

Halk arasında domuz gribi olarak bilinen influenza hafif ya da şiddetli bir hastalığa neden olabiliyor ve hatta bazen de ölüme de yol açabiliyor. Bu nedenle de hafife alınmayacak bir salgın olan domuz gribinin belirtilerinin takip edilmesi tedavi için oldukça önemlidir.
DOMUZ GRİBİ NEDİR?
A tipi influenza virüsü olarak da bilinen H1N1 virüsünün sebep olduğu bir grip türü olan domuz gribi, sıklıkla kış aylarında görülen ve mevsimsel grip hastalığı ile aynı belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır. Domuz gribi şeklinde adlandırılmasının nedeni virüsün domuzlarda görülen grip hastalığına neden olan virüsler ile büyük benzerlik göstermesidir.
DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ateş ya da titreme hissi,
Boğaz ağrısı,
Öksürük,
Kas ya da vücut ağrıları,
Boğaz ağrısı,
Burun akıntısı ya da tıkalı burun,
Halsizlik,
Baş ağrısı,
Bazı kişilerde ishal ve kusma meydana gelir. Ama bu çocuklarda yetişkinlere göre çok daha yaygındır. Domuz gribi herkeste yüksek ateşe neden olmaz.