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    • 02.01.2023 10:09
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    Bakan Akar “dünyanın ilk SİHA gemisi” TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu!

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile “Dünyanın ilk SİHA gemisi” ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip  Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu. Yunanistan'ın sürekli ağladığını belirten Akar, "Hilelerini herkes anladı. Şoveniz politikalarını tanıtmaya çalışıyorlar" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akar “dünyanın ilk SİHA gemisi” TCG Anadolu’da

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Anadolu gemisini ziyaret etti.

    Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi deniz kabul testleri kapsamında Marmara Denizi açıklarında bulunan gemiye helikopterle indi. Gemiye inişinin ardından tören mangasını selamlayan Bakan Akar'a "TCG Anadolu" yazılı gemi şapkası takdim edildi.

    Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan'dan gemiye ilişin brifing alan Akar daha sonra köprüüstüne çıkarak incelemelerde bulundu.

    Akar beraberindeki komuta kademesi ile geminin savaş harekat merkezindeki incelemelerinin ardından havuz olarak adlandırılan bölümde mürettebat ve gemi inşasında görevli personelle bir araya geldi.



    "MSB, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BAŞARILI FAALİYETLERİNİ İCRA EDİYOR"
    Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline geldiğini vurgulayan Akar, etki alanının üç kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu ifade etti.

    Bu süreçte, görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerini icra ettiğini dile getiren Akar, "Bu çerçevede kahraman ve fedakar ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için 'hudut, namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumakta, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazır olmak için büyük ve kapsamlı tatbikatlar icra etmektedir" diye konuştu.

    "GERGİNLİK YARATMAK İÇİN ELLERİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORLAR"
    Savunma ve güvenlik konuları ile birlikte Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemdeki gelişmelere de değinen Akar, "Türkiye olarak devamlı diyalogdan, barıştan yana olduğumuzu iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmeler yoluyla problemlerimizi çözmek istediğimizi her fırsatta muhataplarımıza söylüyoruz" diye konuştu.

    Türkiye ve Yunanistan arasında istişari, güven artırıcı önlemler ve NATO'daki ayrıştırma usulleri toplantılarının olduğunu hatırlatan Akar, "Yunanistan bu görüşmeleri yapmamakla birlikte bunların olmaması için gayret gösteriyor. Sabote ediyor. Bazı siyasiler, bazı askerler kendi iç sıkıntılarını örtmek, perdelemek için gerginliği sürekli ve bilinçli bir şekilde artırmaya çalışıyor. Bu konuda biz de olabildiğince tedbirli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yunanistan'ın provokatif eylem ve söylemlerine devam ettiğini dile getiren Akar, "Her sabah kalkıp mutlaka ortaya bir şey atarak gerginlik yaratmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" diye konuştu.

        "TÜRKİYE TEHDİT DEĞİL, GÜVENİLİR, GÜÇLÜ, ETKİN BİR MÜTTEFİK"
        Yunanistan'ın Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-NATO, ABD, AB sorunu gibi göstermeye çalıştığına da dikkati çeken Akar, "Hilelerini artık herkes anladı. Bu konuda herkesin daha tedbirli olacağını değerlendiriyor, bekliyoruz" dedi.

        Türkiye'nin tüm söylemlerini hukuksal gerçekliklere, somut verilere dayandığını belirten Akar, şunları söyledi:

        "Buna rağmen bir sonuç alınamamasının Yunanistan kaynaklı birçok sebebi var. Yunanistan'da şu anda birçok skandal var. Dinleme skandalı, göçmen skandalı, yolsuzluklar var. Bununla birlikte Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de başaramadığı, beceremediği ve Yunan kamuoyunun da fark ettiği başarısızlıkları var. Bütün bunları örtmek için Türkiye ile gerginliği artırmaktan medet umuyorlar. Fakat gerginlik yaratarak hayatta kalabilmelerinin mümkün olmadığını, saptırmaların da kar etmediğini görmelerini istiyoruz. Yunanistan'daki bazı belirli siyasilerin, askerlerin yaptığı tek iş ağlamak. Devamlı ağlayarak şoveniz politikalarını götürmeye ve tanıtmaya çalışıyorlar. Bunun bir çıkar yolu olmadığını da herkes görmeye başladı. Yunan halkı da kendi kaynaklarının bu bazı siyasiler tarafından nasıl har vurup harman savrulduğunu ve refahlarının nasıl tahrip edildiğini görmeye başladı. Bunlarla birlikte Yunanistan'daki bazı aklıselim siyasiler, akademisyenler, emekli askerler, büyükelçiler, vatandaşlar buradaki oyunu görmeye başladı."

        Bazı Yunan siyasilerin Türkiye'yi tehdit olarak nitelendiren açıklamalarına da tepki gösteren akar, "Türkiye kimseye tehdit değil, güvenilir, güçlü, etkin bir müttefik. Bunun bu şekilde bilinmesi lazım. Türkiye kimseye tehdit değil. Bunu tekrar tekrar kafalarına sokmaları, anlamaları lazım" dedi.

        "MESELE KKTC'NIN TANINMASI MESELESİDİR"
        Türkiye'nin diyalog çağrılarının zafiyet olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Samimi olarak iyi komşuluk ilişkileri içinde Ege'deki zenginliklerin adil şekilde paylaşılmasından söz ediyoruz. Ancak bunun yanı sıra şunu da söylüyoruz, hiçbir şekilde ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmeyecek, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

        Akar, üçüncü tarafların olaylara objektif yaklaşmasının önemini belirterek, "Duygusal, önyargılı şekilde taraf olmayın, adil, objektif ve tarafsız olarak olayları değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.

        Kıbrıs konusunu da "milli bir mesele" olarak nitelendiren Akar, "Garanti ve İttifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs konusunda egemen eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesidir" diye konuştu.

        "YAKIN ZAMANDA TANKIMIZI DA UÇAĞIMIZI DA MOTORUMUZU DA YAPACAĞIZ"
        Etkin caydırıcı ve sayın bir silahlı kuvvetleri için yerli ve milli savunma sanayinin önemine vurgu yapan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirilmiş, yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80'ler seviyesine ulaşmıştır" dedi.

        Artık Türkiye'nin Milli Piyade Tüfeklerini ve tüm hafif silahları, ÇNRA'ları, Fırtına obüslerini, İHA/SİHA/TİHA'ları, ATAK helikopterlerini, fırkateynleri ve savaş gemileriyle akıllı hassas mühimmatları ve füzeleri tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine geldiğini dile getiren Akar, "Önümüzde çetin yollar var, bunu biliyoruz. O yolları da geçerek Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı ne varsa bunları yerli ve milli şekilde karşılayacak düzeye geleceğiz. İnşallah yakın bir zamanda tankımızı da uçağımızı da motorumuzu da yapacağız. Başaracağız, buna inanıyoruz" sözlerini kullandı.

        Konuşmasının sonunda geminin inşasında görevli personel tarafından alkışlanan Akar, "Asıl bizim sizi eserinizden dolayı alkışlamamız lazım" diyerek, çalışanları tebrik etti, TSK komuta kademesi ile birlikte alkışladı. Akar, çalışanların ve gemi personelinin yeni yılını da kutladı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de TCG Anadolu Gemisini havadan incelemişti.



        BAŞKAN ERDOĞAN HAVADAN İNCELEDİ! VİDEO İZLE


        TCG ANADOLU GEMİSİNİ HAVADAN İNCELEDİ
        Başkan Erdoğan'ın Sakarya'ya giderken Tuzla'da yapımı süren TCG Anadolu Gemisini havadan incelediği öğrenildi.

            TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ NİŞANELERİNDEN BİRİ
            Başkan Erdoğan, TCG Anadolu'ya havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

            Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve milli uçak gemimiz TCG Anadolu..." ifadelerini kullandı.

            TCG ANADOLU GEMİSİNDE GERİ SAYIM! YÜZER BİR TSK ÜSSÜ OLACAK
            Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olacak TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisindeki incelemelerinin ardından 17 Eylül'de açıklamalarda bulunmuştu.

            ARTIK BU GEMİLERİ KENDİMİZ TASARLAYACAK BOYUTA GELDİK

            TCG ANADOLU GEMİSİNDE GERİ SAYIM! YÜZER BİR TSK ÜSSÜ OLACAK | VİDEO İZLE


            TCG Anadolu gemisi için geri sayımın başladığını belirten Demir, "Bu geminin tasarım aşamasında yabancı firmayla iş birliği yapıldı. Artık bu gemileri kendimiz tasarlayacak boyuta geldik." dedi.

            AFET ZAMANLARINDA DA ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK
            Gemiye helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabileceğini açıklayan Demir, "Bir güç aktarma sistemi olacak. Çeşitli zırhlı araçlar karaya intikal edebilecek. Bu bir güç aktarma sistemi. Afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenecek. Bütün emeği geçen herkesse teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



                TCG ANADOLU KAPILARINI İLK KEZ AÇTI
                Cumhuriyet tarihinin en önemli savunma sanayii projelerinden biri olan ve uzun zamandır merakla beklenen TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı.

                İstanbul Tuzla'daki tersanede görüntülenen TCG Anadolu, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle sadece deniz kuvvetlerini değil Türkiye'nin diplomasideki konumunu da oldukça üst sıralara taşıyabilecek platformlardan biri.

                DONANMANIN SANCAK GEMİSİ
                Tuzla'daki organizasyonun ev sahipliğini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptı. İnşa sürecinde ve sonrasında oldukça zorlu süreçlerden geçen geminin bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan Prof. Dr. Demir, TCG Anadolu ile yeni bir dönemin başladığını söyledi.

                Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Proje kapsamında, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek" açıklamasını yaptı.

                Demir, yerli ve milli teknolojinin kullanıldığını ifade etti ve sözlerine şunları ekledi:

                "Gemide yer alacak silah sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, aviyonik sistemler yerli ve milli sanayii tarafından geliştirildi.

                LHD, gerektiğinde Doğal Afet Yardım (DAFYAR) görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkânları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekâtları kapsamında tıbbi destek için kullanılabilecek.

                Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022 itibariyle deniz kabul testlerine başladı ve halen devam ediyor"

                    "GEMİMİZ NATO İTTİFAKININ BİR PARÇASI OLACAK"
                    İsmail Demir basın mensuplarına TCG Anadolu gemisiyle ilgili bilgi paylaştı. Demir şunları söyledi:

                    "Gemimiz NATO ittifakının bir parçası olacak. Dünyada ilk kez SİHA iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip olacak. Kızılelma ve Hürjet gibi uçaklarımızın da iniş kalkış yapabilmesi için tasarım çalışmaları yapılıyor. Barış ve afet dönemlerinde kullanılabilme imkanına sahip olunacak. Yüzde 70 yerlilik oranında üretildi"

                    YÜZER BİR TSK ÜSSÜ OLACAK
                    Ülkemizin bugüne kadar tek parçada ürettiği en büyük savunma sanayii projesi olan TCG Anadolu son derece kritik yeteneklerle donatıldı. Bu durum onu sadece Mavi Vatan'da değil gerektiği zaman Hint ve Atlas okyanuslarında görev yapabilecek bir konuma taşıyor.

                    Uzunluğu 231 metre, yükseklik 58 metre olan TCG Anadolu'nun ağırlığı 27,4 ton. Tam yük ile 21 knot azami hıza ulaşan dev platform kara, hava ve deniz unsurlarına ev sahipliği yapabilecek.

                    Çok sayıda tank, zırhlı ve paletli araç taşıyabilecek TCG Anadolu'da 1443 personel görev alabilecek. İçerisinde dev bir hastane de bulunan gemi aynı zamanda yakın hava savunma sistemine de sahip.

                    İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ YENİ ADRESİ TCG ANADOLU
                    Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarı hikayesinin başrol oyuncularından biri de hiç şüphesiz TCG Anadolu. Özellikle ABD ile F-35 sürecinde yaşanan sıkıntılar haliyle TCG Anadolu'ya konuşlanacak uçar unsurlar meselesini daha önemli kıldı.

                    Hatırlanacağı üzere tüm planlamalar dikine kalkış yapabilen F-35B uçaklarının kullanımına yönelikti. Ancak bu uçakların gelmeyeceğinin belli olmasının ardından Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde Türkiye süreci çok hızlı bir şekilde yeniden planladı.

                    İlk etapta Bayraktar TB-3 konuşlanması planlanan TCG Anadolu için aynı zamanda Bayraktar KIZILELMA ve Hürjet gibi alternatifler de masaya geldi.

                    TCG Anadolu'da ayrıca AH-1W SuperCobra helikopterleri ile genel maksat helikopterleri de konuşlanacak.

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                    Haberler Güncel Bakan Akar “dünyanın ilk SİHA gemisi” TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu!
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