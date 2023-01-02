Bakan Akar “dünyanın ilk SİHA gemisi” TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Anadolu gemisini ziyaret etti.
Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi deniz kabul testleri kapsamında Marmara Denizi açıklarında bulunan gemiye helikopterle indi. Gemiye inişinin ardından tören mangasını selamlayan Bakan Akar'a "TCG Anadolu" yazılı gemi şapkası takdim edildi.
Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan'dan gemiye ilişin brifing alan Akar daha sonra köprüüstüne çıkarak incelemelerde bulundu.
Akar beraberindeki komuta kademesi ile geminin savaş harekat merkezindeki incelemelerinin ardından havuz olarak adlandırılan bölümde mürettebat ve gemi inşasında görevli personelle bir araya geldi.
"MSB, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BAŞARILI FAALİYETLERİNİ İCRA EDİYOR"
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline geldiğini vurgulayan Akar, etki alanının üç kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu ifade etti.
Bu süreçte, görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerini icra ettiğini dile getiren Akar, "Bu çerçevede kahraman ve fedakar ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için 'hudut, namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumakta, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazır olmak için büyük ve kapsamlı tatbikatlar icra etmektedir" diye konuştu.
"GERGİNLİK YARATMAK İÇİN ELLERİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORLAR"
Savunma ve güvenlik konuları ile birlikte Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemdeki gelişmelere de değinen Akar, "Türkiye olarak devamlı diyalogdan, barıştan yana olduğumuzu iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmeler yoluyla problemlerimizi çözmek istediğimizi her fırsatta muhataplarımıza söylüyoruz" diye konuştu.
Türkiye ve Yunanistan arasında istişari, güven artırıcı önlemler ve NATO'daki ayrıştırma usulleri toplantılarının olduğunu hatırlatan Akar, "Yunanistan bu görüşmeleri yapmamakla birlikte bunların olmaması için gayret gösteriyor. Sabote ediyor. Bazı siyasiler, bazı askerler kendi iç sıkıntılarını örtmek, perdelemek için gerginliği sürekli ve bilinçli bir şekilde artırmaya çalışıyor. Bu konuda biz de olabildiğince tedbirli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.