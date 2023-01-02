2023 yılında zengin olma hayali kuranlar yılbaşı bileti almaya başladı. Ancak biletler sahte mi gerçek mi bazen ayırt edilmesi zor oluyor. Bu nedenle bu detayları bilmekte fayda var. Peki Sahte, gerçek Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? İşte Milli Piyango bileti sahtelik sorgulama...
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA👇
MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR?
Öncelikle yılbaşı bileti alırken kesinlikle Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir yerler almayı tercih edin. Biletin orijinalliğini gösteren damga ve kaşeye bakın.
Milli Piyango biletinin alt kısmında yer alan güvenlik kodu üzerinde parmak gezdirerek kontrol edildiğinde kabartmalı bir formda olması, kağıt dokusu içine Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunması ve mühür detayına dikkat ederek biletin doğruluğu teyit edilebiliyor.
Bu açıdan, vatandaşa güvenilir hizmet sunan, yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı taşıyan esanaflardan bilet almak en doğrusu olacaktır. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız yerlerden yılbaşı bileti almamaya özen gösterin.
SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?
Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.