MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA👇

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR?

Öncelikle yılbaşı bileti alırken kesinlikle Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir yerler almayı tercih edin. Biletin orijinalliğini gösteren damga ve kaşeye bakın.

Milli Piyango biletinin alt kısmında yer alan güvenlik kodu üzerinde parmak gezdirerek kontrol edildiğinde kabartmalı bir formda olması, kağıt dokusu içine Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunması ve mühür detayına dikkat ederek biletin doğruluğu teyit edilebiliyor.

Bu açıdan, vatandaşa güvenilir hizmet sunan, yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı taşıyan esanaflardan bilet almak en doğrusu olacaktır. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız yerlerden yılbaşı bileti almamaya özen gösterin.