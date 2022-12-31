Milli Savunma Bakanı Akar'dan Diyarbakır’da terörle mücadelede 2023 mesajı: "Zihnen ve bedenen hazırlıklı olun"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'daki incelemelerinin ardından Diyarbakır'a gitti.
8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve askeri yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar'dan brifing aldı.
Daha sonra personelle bir araya gelen Akar, buradaki konuşmasında Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline geldiğini, etki alanının üç kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu belirtti.