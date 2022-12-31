BUGÜN ECZANELER HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI? 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık? 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 Eczane çalışma saatleri!

31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 tarihinde eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Peki 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık? İşte 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 Eczane çalışma saatleri...