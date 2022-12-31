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    • Güncel
    • 31.12.2022 09:07
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    • 31.12.2022 09:07
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    BUGÜN ECZANELER HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI? 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık? 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 Eczane çalışma saatleri!

    Yeni yıla saatler kala '31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık?' sorusu gündeme geldi. Bilindiği üzere resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. 31 Aralık günü resmi tatil değildir. 1 Ocak ise resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Peki 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023'te eczaneler açık olacak mı?

    YARIN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

    31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 tarihinde eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Peki 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık? İşte 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 Eczane çalışma saatleri...

    YARIN 31 ARALIK'TA ECZANELER AÇIK MI?

    31 Aralık tarihinde eczaneler açık olacak. Normal çalışma düzeninde devam edecek.

    2022 EZCANE ÇALIŞMA SAATLERİ

    Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    1 OCAK'TA ECZANELER KAPALI MI?

    1 Ocak ise resmi yılbaşı tatili olacak. Bu sebeple bugünde sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor.
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    Şam’la temasın perde arkası
    Haberler Güncel BUGÜN ECZANELER HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI? 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık? 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 Eczane çalışma saatleri!
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