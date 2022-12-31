Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022'de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi.

Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

ŞİMDİ 2022'DE YAPILANLARI PAYLAŞMA VAKTİ

"Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz. Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…"