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    • 31.12.2022 09:01
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    • 31.12.2022 09:19
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    Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022'de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi. Erdoğan mesajında, "Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi.

    Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

    ŞİMDİ 2022'DE YAPILANLARI PAYLAŞMA VAKTİ
    "Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz. Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…"

    Erdoğan'ın yapılan projelere ilişkin paylaşımları şu şekilde;

    KONUT PROJESİ
    İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık.

    Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık.

    Detaylar geliyor...

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022'de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti
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