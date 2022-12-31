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    • 31.12.2022 08:01
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    Yeni yılda kaç tatil var? 2023 resmi tatiller neler? 2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

    Öğrenciler, kamu veya özel sektör çalışanları resmi tatil günlerini merak ediyor. Yeni yıl itibariyle birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2023 resmi tatiller neler? 2023 yılında kaç tatil var? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2023 resmi tatiller neler?

    Öğrenciler, kamu veya özel sektör çalışanları resmi tatil günlerini merak ediyor. Yeni yıl itibariyle birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2023 resmi tatiller neler? 2023 yılında kaç tatil var? İşte merak edilenler...

    2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

    Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

    Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

        1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

        1 Ocak tıpkı diğer birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2023 yılında Pazar gününe denk gelen ve resmi tatil olan 1 Ocak'ta, özel sektör çalışanları, çalışmaları halinde mesai ücreti alacak.

        1 YILDA KAÇ GÜN ÇALIŞIYORUZ?

        Yıl içindeki 15 günlük resmi tatil süresi düşüldüğünde 246 gün bulunmasına karşın, 15 Mayıs Ramazan Bayramı son günü Cumartesi günü, 1 Mayıs Cumartesi Günü ve 1 Ocak 2022 de Cumartesi gününe denk geldiğinden bu süreler düşülmez. Bu sebepten 249 gün olarak iş günü hesabı yapılır.
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        Haberler Güncel Yeni yılda kaç tatil var? 2023 resmi tatiller neler? 2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
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