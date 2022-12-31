2023 Milli Piyango hangi illere çıktı? Bu gece o iller zengin oldu! Milli Piyango çekilişi en çok hangi şehirden çıktı?

Ülke genelinde merak ile takip edilen Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde kazandıran numaralar açıklanmaya devam ediyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak açıklanırken toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirtildi.
2023 MİLLİ PİYANGO HANGİ İLLERE ÇIKTI?
Milli Piyango'nun hangi ile çıktığı belli olduğu anda haberimizde yer alacak.
2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango Online tarafından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak belirlendi.