2023 Milli Piyango hangi illere çıktı? Bu gece o iller zengin oldu! Milli Piyango çekilişi en çok hangi şehirden çıktı?

Ülke genelinde merak ile takip edilen Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde kazandıran numaralar açıklanmaya devam ediyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak açıklanırken toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirtildi.