SGK'dan beklenen müjde geldi. son dakika haberine göre SGK yarın da hizmet vermeye devam edecek.
SGK 31 ARALIK 2022 CUMARTESİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
SGK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.
"ÇOK MUTLUYUM"
Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi önünde sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar, işlemlerini yaptırmak için bina önünde sıraya girdi. Kuyrukta bekleyen Mahmut Dönmez, "Hayırlısıyla 7,5 yıl kadar erken emekli olacağım. Biraz gün eksiğim var, askerlik borçlanması yapacağım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Doğum borçlanması yapmak isteyen Semra Şahin de "Sabah 08.30'dan beri kuyruktayız. Emekliliğe bir yılım kaldı. Onu ödemek için buradayım. Çok mutluyum." diye konuştu.