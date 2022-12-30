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    • 30.12.2022 09:53
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    EYT'lilere müjde! SGK 31 Aralık 2022 Cumartesi açık mı? Yeni yılın son gününde mesai yapacak! SGK cumartesi günü kaça kadar açık olacak?

    Son dakika haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri, borçlanma başvuruları için cumartesi günü de açık olacak. EYT'nin açıklanmasının ardından SGK önünde oluşan uzun kuyruklar gündeme gelmişti. Bu nedenle 31 Aralık 2022 Cumartesi günü SGK'nın hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. Peki, SGK cumartesi günü saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT’lilere müjde! SGK 31 Aralık Cumartesi açık mı?

    SGK'dan beklenen müjde geldi. son dakika haberine göre SGK yarın da hizmet vermeye devam edecek.

    SGK 31 ARALIK 2022 CUMARTESİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

    SGK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

    "ÇOK MUTLUYUM"

    Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi önünde sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar, işlemlerini yaptırmak için bina önünde sıraya girdi. Kuyrukta bekleyen Mahmut Dönmez, "Hayırlısıyla 7,5 yıl kadar erken emekli olacağım. Biraz gün eksiğim var, askerlik borçlanması yapacağım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Doğum borçlanması yapmak isteyen Semra Şahin de "Sabah 08.30'dan beri kuyruktayız. Emekliliğe bir yılım kaldı. Onu ödemek için buradayım. Çok mutluyum." diye konuştu.

        "DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK"

        Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi önünde sıraya giren vatandaşlar uzun sıra oluşturdu. Zabıta ekipleri yoğunluğun yaşandığı binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Doğum borçlanması dilekçesi vermek için sırada beklediğini söyleyen Kezban Çendik, "Yıllardan beri mağduriyetimizdi. Cumhurbaşkanımız sağ olsun, dün akşam açıklama yaptı. Çoluk çocuk televizyonlara yapıştık. Dört gözle bekliyorduk, mağduriyetimiz giderildi. Çok çok mutlu olduk." dedi. Uzun süredir sırada beklediğini belirten Bişar Yerli, "Allah nasip ederse beklediğimize değecek. Erken girişim var ama primim az. Yaş sınırı da kalktı, bizim için iyi oldu. Evrakımızı teslim edeceğiz." diye konuştu. Havva Özaslan, EYT düzenlemesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, 2 yıldır beklediğini bildirdi.

        ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRIR MI?

        Borçlanmaların emekli aylığına etkisi kişiden kişiye değişiyor. Kimilerinde emekli aylığını artırabiliyor, kimilerinde ise azaltıcı etkisi olabiliyor. O nedenle sadece emekli aylığını artırma amacıyla askerlik veya doğum borçlanması yapanlar zararlı çıkabilir. Askerlik, doğum veya diğer borçlanmalar eksik prim günlerini tamamlamak gerektiğinde ya da emeklilik yaşını öne çekme imkânı sağladığında anlamlıdır. Askerlik süresinin tamamı için 540 gün borçlanma yapıldığında tabandan prim ödendiğinde dahi bugün için 37 bin lira ödeme yapılması gerekecek. İki çocuk için dört yıllık doğum borçlanması en düşük primden yapıldığında 100 bin lira ödenir.

        Bu borçlanma sonucunda emekli aylığında elde edilecek olası bir artış yatırılan borçlanma tutarına değmeyecektir.
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        Haberler Güncel EYT'lilere müjde! SGK 31 Aralık 2022 Cumartesi açık mı? Yeni yılın son gününde mesai yapacak! SGK cumartesi günü kaça kadar açık olacak?
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