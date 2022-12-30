31 Aralık YARIN kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar yılbaşında çalışıyor mu? PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG kargo 31 Aralık'ta açık mı?

Yılbaşına sayılı günler kala zihinlerde merak edilen durumlardan biri ise 31 Aralık günü tatil yapılıp yapılmayacağı oldu. İşte merak edilenler...
KARGOLAR 31 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?
Kargolar, 31 Aralık Cumartesi günü, normal cumartesi mesaisini uygulayacak.
Kargoların cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.
Pazar günü ise kargo dağıtımları ve alımları yapılmamaktadır. Ancak şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.