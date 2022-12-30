31 Aralık-1 Ocak'ta toplu taşıma İETT ücretsiz mi? Yılbaşında otobüsler bedava mı? Bugün Metro, Metrobüs, Vapur, Marmaray, İZBAN ücretsiz mi?

Yılbaşında otobüsler bedava mı? 31 Aralık- 1 Ocak'ta toplu ulaşım ücretsiz mi? soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray kullananlar bu soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte konu hakkında resmi açıklamalar...
Yılbaşının hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle seyahat edecekler toplu taşımanın durumunu sorguluyor. Yeni yıldan toplu taşıma kullanacaklar için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı.
YILBAŞINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? (31 ARALIK-1 OCAK)
Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Bu durum 31 Aralık günü için geçerli değil.