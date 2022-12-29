Sözleşmeliye kadronun bugün Meclis'e gireceği müjdesi dün Bakan Bilgin tarafından canlı yayında açıklanmıştı. 4A, 4B, 4C sözleşmelilerde kadro düzenlemesi ve 3+1 formülü hakkında birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Bilgin tarafından işaret edilen 26 Aralık günü geldi çattı. Peki, sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi? İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?
Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor" dedi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
SÖZLEŞMELİYE KADRO KAPSAMI NEDİR?
4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin, kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı olacak.