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    TAKVİM, 30 dakika içinde biten toplantının şifresini çözdü! Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu'na: "Bizim adayımız değilsin"

    Kılıçdaroğlu, Ankara'ya çağırdığı İmamoğlu'na işte böyle rest çekti. “Genç adamsın. İstanbul'da kalacaksın” dedi. Grup toplantısındaki zoraki gülümseme de bu gerginliğin işaretiydi.

    Bizim adayımız değilsin

    TAKVİM, 30 dakika içinde biten toplantının şifresini çözdü! İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Akşener'in gazladığı İmamoğlu ile yüz yüze görüştü.

    "CHP'nin adayı sen olmayacaksın" dedikten sonra da ortamı biraz yumuşatmayı düşündü.

    KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU'YLA RESMEN DALGA GEÇTİ | VİDEO İZLE




    İlginç bir teklif götürdü: "Sabret! İleride belki CHP Genel Başkanlığı'nı düşünebilirsin!" İşte bu sözlerden sonra İmamoğlu'nun yüzü düştü! Toplantıda zorla güldü! Sürekli parmaklarını oynatması da yaşadığı stresin ürünüydü!

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    Haberler Güncel TAKVİM, 30 dakika içinde biten toplantının şifresini çözdü! Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu'na: "Bizim adayımız değilsin"
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