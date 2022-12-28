TAKVİM, 30 dakika içinde biten toplantının şifresini çözdü! Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu'na: "Bizim adayımız değilsin"

TAKVİM, 30 dakika içinde biten toplantının şifresini çözdü! İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Akşener'in gazladığı İmamoğlu ile yüz yüze görüştü.



"CHP'nin adayı sen olmayacaksın" dedikten sonra da ortamı biraz yumuşatmayı düşündü.

KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU'YLA RESMEN DALGA GEÇTİ | VİDEO İZLE









İlginç bir teklif götürdü: "Sabret! İleride belki CHP Genel Başkanlığı'nı düşünebilirsin!" İşte bu sözlerden sonra İmamoğlu'nun yüzü düştü! Toplantıda zorla güldü! Sürekli parmaklarını oynatması da yaşadığı stresin ürünüydü!