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    • 28.12.2022 08:00
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    • 28.12.2022 08:00
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    Bakan Bilgin açıkladı! 27 Aralık 2022 sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, bugün Meclis'te mi? Sözleşmeliye kadro KAPSAMI ve ŞARTLARI belli oldu mu?

    4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin, kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı olacak.

    takvim.com.tr
    27 Aralık 2022 sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi?

    Sözleşmeliye kadronun bugün Meclis'e gireceği müjdesi dün Bakan Bilgin tarafından canlı yayında açıklanmıştı. 4A, 4B, 4C sözleşmelilerde kadro düzenlemesi ve 3+1 formülü hakkında birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Bilgin tarafından işaret edilen 26 Aralık günü geldi çattı. Peki, sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi? İşte detaylar...

    SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

    Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor" dedi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    SÖZLEŞMELİYE KADRO KAPSAMI NEDİR?

    4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin, kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı olacak.

        Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar korunacak. 4 yıldan az hizmeti bulunanlar, bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklini yaptırabilecek.

        SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI VE KAPSAMI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

        A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

        1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

        2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

        3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

        4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

            5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

            6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

            Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.
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            Haberler Güncel Bakan Bilgin açıkladı! 27 Aralık 2022 sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, bugün Meclis'te mi? Sözleşmeliye kadro KAPSAMI ve ŞARTLARI belli oldu mu?
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