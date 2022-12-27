İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 zam yapıldı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanan, bozulan ve zamanında gelmeyen toplu taşıma hizmetlerine bir zam daha getirdi.
TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 29.10 ZAM
Adaylığı döneminde 'İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız' vaadinde bulunan İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yaptı. Son UKOME düzenleme tarihi olan 6 Nisan 2022 tarihinden bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 3,67, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 54,64 (5.500 TL'ye göre) ve enflasyonun yüzde 25,35 (Kasım 2022 Enflasyonuna göre), kümülatif artış oranı ise yüzde 29,10 olarak tespit edilmiş olduğundan dolayı ücret düzenlemesinin yapılması gerekliliği tespit edilmiştir.
Vatandaşlarımıza sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının yıllara sair olarak oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, elektrik, döviz kuru, ithal yedek parça, vb. alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, kent içi toplu taşıma hizmetini İstanbul halkına etkin ve verimli bir şekilde sunmak için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla toplu ulaşım (elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş,) ücret tarifelerine yüzde 29,10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında (ortalama) ücret artışı düzenlemesi 27.12.2022 Tarih ve 2022/14-1 Sayılı UKOME Kararıyla karar altına alınmıştır.
Buna göre;
• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
• Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,