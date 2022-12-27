İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 zam yapıldı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanan, bozulan ve zamanında gelmeyen toplu taşıma hizmetlerine bir zam daha getirdi.

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 29.10 ZAM

Adaylığı döneminde 'İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız' vaadinde bulunan İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yaptı. Son UKOME düzenleme tarihi olan 6 Nisan 2022 tarihinden bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 3,67, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 54,64 (5.500 TL'ye göre) ve enflasyonun yüzde 25,35 (Kasım 2022 Enflasyonuna göre), kümülatif artış oranı ise yüzde 29,10 olarak tespit edilmiş olduğundan dolayı ücret düzenlemesinin yapılması gerekliliği tespit edilmiştir.