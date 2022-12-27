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    • 27.12.2022 12:00
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    İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 zam yapıldı!

    Son dakika haberi! İstanbul'da CHP'li yönetimin elinde çileye dönen toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı. Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da toplu ulaşıma zam

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanan, bozulan ve zamanında gelmeyen toplu taşıma hizmetlerine bir zam daha getirdi.

    TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 29.10 ZAM
    Adaylığı döneminde 'İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız' vaadinde bulunan İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yaptı. Son UKOME düzenleme tarihi olan 6 Nisan 2022 tarihinden bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 3,67, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 54,64 (5.500 TL'ye göre) ve enflasyonun yüzde 25,35 (Kasım 2022 Enflasyonuna göre), kümülatif artış oranı ise yüzde 29,10 olarak tespit edilmiş olduğundan dolayı ücret düzenlemesinin yapılması gerekliliği tespit edilmiştir.

    Vatandaşlarımıza sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının yıllara sair olarak oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, elektrik, döviz kuru, ithal yedek parça, vb. alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, kent içi toplu taşıma hizmetini İstanbul halkına etkin ve verimli bir şekilde sunmak için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla toplu ulaşım (elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş,) ücret tarifelerine yüzde 29,10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında (ortalama) ücret artışı düzenlemesi 27.12.2022 Tarih ve 2022/14-1 Sayılı UKOME Kararıyla karar altına alınmıştır.

    Buna göre;
    • Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
    • Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
    • Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
    • Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
    • Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,


        Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,
        • Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,
        • Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
        • Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,
        Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL,


        • Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL,
        • Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL,
        olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

        İSTANBULKART'A YÜZDE 100 ZAM GELMİŞTİ
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) son olarak 18 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre "Anonim İstanbulkart" bedelini 25 liradan 50 liraya yükselterek yüzde 100 artış yapmıştı.

        Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi.

        Denetim Kartı 50 liradan 75 liraya, Ada Sakini Kartı 35 liradan 60 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 40 liradan 60 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 35 liradan 60 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 50 liradan 75 liraya çıkarıldı.

            ZAMLI TARİFE İNTERNET SİTESİNDE
            Zamlı fiyat tarifesi İstanbulkart'ın internet sitesine eklendi.

            İşte kalem kalem bindirim;

            İSTANBULLULARIN BÜTÇESİ SARSILDI!
            Üst üste yapılan zamlarla bütçeleri sarsılan vatandaşlar duruma tepkili, 'ucuzlatacağız' vaadiyle göreve gelen İmamoğlu'nun seçmenleri kandırdığını dile getirdiler.

            Bir İstanbullu AK Parti döneminde ulaşımda ödenen hizmet bedelinin ucuzluğuna dikkat çekerek, CHP döneminde ödenen 8 liranın fazlalığına tepki gösterdi.

            Genç bir İstanbullu ise öğrenci kartlarına verilen zammı eleştirerek, 60 lira talep edilmesinin fazla olduğunu söyledi.

                ŞUBAT AYINDA YÜZDE 92'YE VARAN ZAM YAPILMIŞTI
                İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, şubat ayında da İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yapmıştı.

                Buna göre, Anonim İstanbulkart yüzde 92 artışla 13 liradan 25 liraya, öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli Kart ile Ücretsiz Kart ve Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya çıkarılmıştı.

                NİSAN AYINDA ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM YAPILMIŞTI
                İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz Nisan ayında ulaşıma 40 zam yapmıştı.

                Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) akaryakıta gelen zamlar nedeniyle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılması önerisi görüşüldü.

                Müzakerelerin ardından teklif kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ise karara şerh düştü.

                TAM ELEKTRONİK BİLET 5,48'DEN 7,67 LİRAYA YÜKSELDİ
                Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

                MARMARAY TAM PARKUR ÜCRETİ 16,97 LİRA OLDU
                Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.

                Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

                Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.

                METROBÜS ÜCRETİ 11,38 LİRA OLDU
                Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, indirimli öğrenci 1,73'ten 2,42'ye, 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, öğrenci 1,88'den 2,63'e, 3 durak 5,48'den 7,67'ye öğrenci 2,19'dan 3,07'ye, 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya öğrenci 2,50'den 3,50'ye, 10-15 durak 6,88'den 9,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, öğrenci 2,67'den 3,74'e, 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a öğrenci 2,67'den 3,74'e, 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e öğrenci de 2,67'den 3,74'e yükseldi.

                ŞEHİR HATLARI ZAM TARİFESİ
                Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı. Bütün hatlarda öğrenci ücreti 2,67'den 3,74'e arttı.

                Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya, öğrenci 7,82'den 10,95 liraya yükseldi.

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                Haberler Güncel İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 zam yapıldı!
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