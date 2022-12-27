CHP'de 'olağanüstü' haller! Kılıçdaroğlu'ndan Ahlatlıbel öncesi iki günde iki MYK: Akşener ve masanın akıbeti masada

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştireceği görüşme öncesi partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü topladı.

İKİ GÜNDE İKİ MYK: OLAĞANÜSTÜ HALLER VAR

Öğleden sonra gerçekleştirilen toplantıya, CHP'nin Ankara'da bulunan genel başkan yardımcılarının katıldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Akşener ile gerçekleştireceği görüşme öncesi kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

CHP MYK dün de CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanmıştı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinin saat 19.30'da başlaması bekleniyor.



AHLATLIBEL'İN SEMBOLİK ÖNEMİ

Söz konusu görüşmelerin merkez üssü olan Ahlatlıbel'in sembolik bir önemi de var.



Ahlatlıbel 6'lının masa etrafında toplu olarak fotoğraf verdiği ilk yer. KK'nın bu adımları "Masa Ahlatlıbel'de başladı, Ahlatlıbel'de dağılıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.