Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti! İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ile dikkat çeken diyalog

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.
ERDOĞAN'DAN KÜLLİYE'DE DİKKAT ÇEKEN KABUL! VİDEO İZLE
SRİ LANKA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dissanayake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Dissanayake'nin eşi ve çocuğu ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.