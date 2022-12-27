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    • 27.12.2022 14:24
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    • 27.12.2022 17:28
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    Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti! İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ile dikkat çeken diyalog

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan ülkelerin büyükelçilerini kabul etti. Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti. Kabul sırasında Lillian'ın Türkçe "Nasılsınız?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sağ olun siz nasılsınız?" yanıtını verdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan Külliye’de dikkat çeken kabul!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

    ERDOĞAN'DAN KÜLLİYE'DE DİKKAT ÇEKEN KABUL! VİDEO İZLE

    SRİ LANKA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dissanayake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Dissanayake'nin eşi ve çocuğu ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    İsrail Büyükelçisi göreve başlıyor

        URUGUAY BÜYÜKELÇİSİ CAYRUS
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'u kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Cayrus, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

        Cayrus'un, eşi ve oğlu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

        İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ LİLLİAN'I KABUL ETTİ
        Başkan Erdoğan, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lillian, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

            TÜRKÇE DİYALOG
            Lillian'ın Türkçe "Nasılsınız?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sağ olun siz nasılsınız?" yanıtını verdi.

            Lillian'ın bazı Büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

            NE OLMUŞTU?
            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Ağustos 2022'de Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıklamıştı.

            İKİ ÜLKE ARASINDA DİPLOMATİK TEMASLAR
            İsrail'in 19 Eylül 2022'de Irit Lillian'ı Türkiye'ye büyükelçi ataması, ardından da Türkiye'nin Şakir Özkan Torunlar'ı İsrail'e büyükelçi atama kararıyla yaklaşık on yıllık diplomatik "küslüğün" sonuna gelinmişti.

            KIRGIZİSTAN
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti.

                Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kazakbaev, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

                Kazakbaev'in eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti! İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ile dikkat çeken diyalog
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