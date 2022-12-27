Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti! İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ile dikkat çeken diyalog

Lillian'ın bazı Büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Ağustos 2022'de Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıklamıştı.



İKİ ÜLKE ARASINDA DİPLOMATİK TEMASLAR

İsrail'in 19 Eylül 2022'de Irit Lillian'ı Türkiye'ye büyükelçi ataması, ardından da Türkiye'nin Şakir Özkan Torunlar'ı İsrail'e büyükelçi atama kararıyla yaklaşık on yıllık diplomatik "küslüğün" sonuna gelinmişti.