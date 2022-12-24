Son dakika deprem haberi! Düzce'de meydana gelen sarsıntıların ardından gözler son depremlere çevrildi. AFADve Kandilli gün içerisinde meydana gelen depremlerin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu son dakika? AFAD KANDİLLİ Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Düzce artçı deprem listesi!
Düzce'de deprem mi oldu?
Kandilli Rasathane'sinde yer alan bilgiye göre, saat 13.03'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremin şiddetini 3.7 olarak paylaştı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.12.02 13:06:30 38.6333 35.7742 5.0 -.- 2.2 -.- KAMBER-TALAS (KAYSERI) İlksel
2022.12.02 13:03:18 40.8080 31.0575 9.8 -.- 3.6 3.6 PASAKONAGI-(DUZCE) REVIZE01 (2022.12.02 13:03:18)
2022.12.02 12:50:34 36.8788 27.7358 16.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 12:38:51 36.9123 27.7163 5.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 12:22:50 36.8993 27.7192 2.8 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel