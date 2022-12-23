Son dakika: TSK'ya kimyasal silah iftirası! TTB Başkanı Fincancı'nın cezalandırılması ve tutukluğunun devamı istendi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı için savcı mütalaasını açıkladı.

Duruşma savcısı, Şebnem Korur Fincancı hakkında mütalaasında, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7,5 yola kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Tutukluluk halinin devamı istendi

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara'ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapsi istendi.

Fincancı, iddianameyi kabul eden İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

KİMYASAL SİLAH İFTİRASI

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

TSK ENVANTERİNDE YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.