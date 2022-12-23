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    • 23.12.2022 17:27
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    Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: EYT ile ilgili sorunu 1-2 hafta içinde çözeceğiz

    Son dakika haberi... Emeklikikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son viraja girildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Emeklilikte Taşa Takılanlar ile ilgili sorunu da 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    Oktay: EYT ile ilgili sorunu 1-2 hafta içinde çözeceğiz

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Buluşması" programında konuştu. Oktay, "Emeklilikte Taşa Takılanlar ile ilgili sorunu da 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

    TEKNİK BOYUTLARINI HALLETMEK ÜZEREYİZ
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, diğer bir meselenin de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) denilen geniş bir kitleyi ilgilendiren sorun olduğuna dikkati çekmişti.

    Bilgin, "Bu, 8 Eylül 1999'dan bugüne gelen bir mesele, bunu da çözüyoruz. Bu uzun uğraşılarla çözüm aşamasına gelmiştir çünkü birçok meselenin boyutu vardır. Mali boyutunun dışında da teknik boyutları vardır, onları da halletmek üzereyiz, onları da bu ay içerisinde çözdükten sonra Meclisimizin gündeminde yer alacağını planlıyoruz." diye konuşmuştu.

    YILIN SON KABİNESİ BEKLENİYOR
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Herhalde bu konuda da kabine sonrası çalışma bitmiş olursa Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklamaları yapar.

        Çalışma Bakanlığımız ile bunun gerek kamu gerekse de özel sektör üzerindeki maliyetleri konusunda karşılıklı görüşmelerimizi yapıyoruz.

        Üretim tarafının bundan olumsuz etkilenmemesi noktasında gerek işverene gerekse de çalışana bizim tarafımızdan hangi destekler verilecekse adımlar atma noktasında hazırız. Güçlü bir bütçeyle gireceğimiz için inşallah bu konuyu yöneteceğiz." dedi.

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