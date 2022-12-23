Bu hafta sonu yağmur var mı? 24-25 ARALIK İL İL HAVA DURUMU RAPORU || 24-25 Aralık hava yağmurlu mu?

Hafta sonu tatil gününde sevdikleri ile plan yapmak isteyen vatandaşlar sonbaharın gelişiyle beraber plan yapmadan önce hava durumuna bakıyor.

24-25 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis bekleniyor.