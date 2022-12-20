Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane şovuna da sert çıktı: İçişlerine karışmamalı

Yargı, İmamoğlu'nu "hakaret suçlusu" saydı! Fırsat kollayan Akşener, soluğu İstanbul'da aldı! Sevinçle İmamoğlu'na sarıldı. Saraçhane Tiyatrosu'nu oynadı! "Kazanacak aday" derken kimi kastettiği anlaşıldı! Ama gölgede kalan Kılıçdaroğlu, geri adım atmadı!







MedyayI topladı. "Bir partinin içişlerine, diğer parti karışamaz" sözüyle Akşener'e 'Haddini bil' mesajı yolladı. İmamoğlu'na tekrar "Sen, 16 milyona bak" vurgusu yaptı. "Aday benim" diyerek yine koltuğa asıldı. Altılı masa, derinden çatırdadı!



İTTIFAK BU OLSA 'GREK'

İmamoğlu, mahkeme kararıyla ilgili, ilk olarak Yunan medyasına konuştu. Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Kılıçdaroğlu'nu yine rakamlarla vurdu: Mağdurum ben! Halkın yüzde 70'i yanımda!

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