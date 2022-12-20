Kabataş'ta tramvay raydan çıktı elektrik direğine çarptı





6 Şubat: Başakşehir'de 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 yolcu yaralandı. 7 Şubat: Sancaktepe'de İETT otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. 13 Şubat: Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. 18 Şubat: E-5 Kadıköy istikametinde gerçekleşen, panelvan, hafif ticari araç, İETT otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. 19 Şubat: Güngören'de park halindeki bir kamyonete çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı. 26 Şubat: Beyoğlu'nda, İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı. Kazada, büfe işletmecisi yaralandı. Kaza sırasında müşteri olmaması olası bir facianın yaşanmasını önledi. 7 Mart: Beykoz'da İETT otobüsü, başka bir İETT otobüs ile 3 otomobile çarptı. Kazada otobüsün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. Kazada İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.



9 Mart: Küçükçekmece'de, belediye otobüsü yolun karşısına geçen kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.



11 Mart: Sarıyer'de 2 İETT otobüsü kazaya karıştı. Olayda 4 kişi yaralandı.



18 Mart: Sancaktepe'de TIR ile İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförünün yaralandı.



27 Mart: Beykoz'da İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesi'ne ait kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.