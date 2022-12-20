Çalışanlar ve öğrenciler heyecanla bekliyordu! Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık 2023 YILBAŞI TATİL TAKVİMİ || 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2022 günü bu seneki takvime göre cumartesi gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.