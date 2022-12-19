İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo! Yavuz Ağıralioğlu çok sert konuştu

A Haber'de yayınlanan Sebep-Sonuç programında Melih Altınok Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerini son dakika bilgisi olarak geçti.

O bilgiye göre Ağıralioğlu şunları söyledi;

"Hiçbir partinin İç işlerine karışmayız. Kazanacak aday vurgusu ile kamuoyunda öne çıkan iki isim ile ilgili değerlendirmeler neden iç işleri karışmak olarak değerlendirilsin.

"İSTANBUL VE ANKARA AKŞENER'İN PROJESİDİR"

Şunu da tekrar belirtmek isterim. İstanbul ve Ankara'da kazanılan proje Meral Akşener'in projesidir. Meral Hanım İmamoğlu'na milletin iradesine sahip çıktı. Bunu iç işlerine karışmak olarak nitelemek yanlış olur.