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    • 19.12.2022 22:57
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    İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo! Yavuz Ağıralioğlu çok sert konuştu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin bombalar patlamaya devam ediyor! Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşı Akşener'e "CHP'ye müdahale etme" şeklinde uyarı çekerken İYİ Parti'den sert bir yanıt geldi. İYİ Parti'nin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nun uyarısının yanlış olduğuna dikkat çekerken, "Kemal Kılıçdaorğlu da İstanbul’da aday olmuştu ama kazanamamıştı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’na salvo!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' İYİ Parti ve CHP arasındaki kavgayı alevlendirdi.

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.

    AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı ve '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etti.

    Akşener Kılıçdaroğlu'nun çıkışına karşı "84 milyon" söylemiyle yine Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma isteğinde ısrarcı olduğunu gösterdi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ
    CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.

    "İÇİ ŞLERİMİZE KARIŞMA"
    Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekti.

    Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.

    İYİ PARTİ'DEN SERT YANIT
    İYİ Parti'nin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nun uyarısının yanlış olduğuna dikkat çekerken, "Kemal Kılıçdaorğlu da İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı." ifadelerini kullandı.

        A Haber'de yayınlanan Sebep-Sonuç programında Melih Altınok Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerini son dakika bilgisi olarak geçti.

        O bilgiye göre Ağıralioğlu şunları söyledi;

        "Hiçbir partinin İç işlerine karışmayız. Kazanacak aday vurgusu ile kamuoyunda öne çıkan iki isim ile ilgili değerlendirmeler neden iç işleri karışmak olarak değerlendirilsin.

        "İSTANBUL VE ANKARA AKŞENER'İN PROJESİDİR"
        Şunu da tekrar belirtmek isterim. İstanbul ve Ankara'da kazanılan proje Meral Akşener'in projesidir. Meral Hanım İmamoğlu'na milletin iradesine sahip çıktı. Bunu iç işlerine karışmak olarak nitelemek yanlış olur.

        "KILIÇDAROĞLU ADAY OLMUŞ AMA KAZANAMAMIŞTI"
        Kemal Kılıçdaorğlu da İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı."

        YAVUZAĞIRALİOĞLU AÇIKLAMIŞTI: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDAN ENDİŞELİYİZ
        Öte yandan Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz haftalarda da ses getiren bir çıkış yapmış ve 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz' demişti.

        Ağıralioğlu'nun çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç sert yanıt vermiş ve mesele ''Kulak çekme' polemiğiyle CHP-İYİ Parti arasında krize sebep olmuştu.

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        Haberler Güncel İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo! Yavuz Ağıralioğlu çok sert konuştu
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