E-devlet'ten kira sözleşmesi! Beklenen haber geldi! Artık 5 dakikada çözülecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 291 kurum ve kuruluşla işbirliği yaparak 900 öneriyi değerlendirdi. Plana göre, 2025 yılı sonuna kadar, kayıt dışılığın önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak.
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE E-DEVLET DÖNEMİ
Bu kapsamda, kira sözleşmeleri de artık e-devlet üstünden yapılacak. Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.
SEBZE-MEYVE İÇİN ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ
Sebze-meyve ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi için Hal Kayıt Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak. Başta gıda ürünleri için olmak üzere Ürün Takip Sistemi oluşturulacak...Tütün ve alkol ürünleriyle akaryakıtta kaçakçılığın önlenmesi için yeni adımlar atılacak.