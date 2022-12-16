TAZE DİREKT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI || 16 Aralık 2022 Tazedirekt kahve makinesi kazananları ASİL ve YEDEK isim listesi...

Tazedirek tarafından yapılan çekiliş sonuçları heyecanla takip ediliyordu. İşte asl ve yedek kazananların isim listesi...
TAZEDİREKT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Bu kampanya Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 27.06.2022 tarihli ve E-40453693-255.01.02-21739 sayılı izni ile 01.07.2022(00:01) - 31.07.2022(23:59) arasında gerçekleşecektir. Kampanya vergileri arasında, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde hizmet veren, Tazedirekt mobil çıkışı iOS veya Android telefonlarına indirip, ad, soyad, adres, telefon, e-posta bilgileri ile ücretsiz üye gördükten sonra, tek bölümler 350 TL ve katları Giderler (faturalandırılmış her 350 TL için bir çekiliş hakkı) harcama yapanlara çekiliş hakkı verilecektir. Siparişlerde evlilik haftaları en geç 01.08.2022olması, yapılan alışverişin provizyona sapma ve ödeme masrafının 350 TL olması gerekmektedir.
İşte isim listesi...
Çekilişte 50 kişi 500 TL değerinde hediye çeki, 40 kişi 400 TL hediye değerinde çeki, 30 kişi 300 TL değerinde hediye çeki ikramiyesi (Hediye çekleri www.tazedirekt.com internet sitesi ve Direkt mobil eşyası 30.09.2022kadar geçerlidir. Hediye çeklerini talihliden başkası kullanamaz, nakde çevrilemez ve devredilemez.) İkramiye özellikleri belirtilen içeriktir. İkramiye görselleri ve verilen ikramiyenin özelliği ve tahmini tahminleri. Çekiliş 11.08.2022 tarihinde, saat 11.00'da Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promosyon. Hiz. tik. Ltd. Şti. Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sk. No:30 D:1 Şişli/İstanbul yanında bulunan konferans salonu noter huzurunda, isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 16.08.2022 tarihli Takvim gazetesi Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dijital Platform Gıda Hizmt A.Ş. sorumlu tutulamaz.