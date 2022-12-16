SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman verilecek, kimler kapsama alındı? 2022 Sözleşmeliye kadro şartları netleşti!

Kamuda sözleşmeli personele kadroda son durum aralık ayı devam ederken öne çıkan konulardan oldu. Türkiye genelinde görev alan sözleşmeli personelin gündeminde yer alan kadro düzenlemesi kasım ayında belli oldu. Sağlık çalışanı, sanatçılar, üniversite asistanları ve öğretmenleri kapsayan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin TBMM'de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin" Çalışma teknik olarak bitti" diyerek düzenlemenin Meclis'e geleceğini söyledi. Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da çalışmanın hayata geçirileceği tarihi duyurdu.
SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇİŞ NE ZAMAN?
3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili çalışmaların Ocak ayında tamamlanacağını ifade eden Akbaşoğlu, "3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeyi yaptık, Temmuz'da hayata geçirdik. 15 Ocak itibari ile 3600 ek gösterge bütün memur ve emeklilerimiz için yürürlüğe girmiş olacak. Bunun olumlu faydalarını hep beraber görmüş olacağız. Aynı zamanda 500 bine yakın kamuda, belediyelerde, bakanlıklarda çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B statüsüne göre çalışan sözleşmeli personelimizi kadroya geçirmenin hazırlığı içerisindeyiz. Milletvekili arkadaşlarımızla bu kanun teklifinin çalışmalarını yapıyoruz.
EYT'li kardeşlerimizin durumu var. Geçen sene bir söz vermiştik. 5 adım atacağız demiştik. 3'ünü yasalaştırdık. Sözleşmeli personel ve EYT'liler ile ilgili de Aralık ayının sonuna kadar yasalaştırma yapacağız demiştik. Takvim çerçevesinde Aralık'ın sonu olmaz da Ocak'ın başı olur. En fazla 1 hafta sarkma olur. Ama en geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" diye konuştu.