Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na verilen yasak hakkında açıklama: Kesinleşmiş ceza yok

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili, "Hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak cezası yok" ifadelerini kullandı.

YSK ÜYELERİNE HAKARET DAVASI

Hakimler görevlerinde bağımsızdır. Hiçnir makam, merci hakimlere emir ve yetki veremez, tavsiyede bulunamaz. Her yargılama sonucunda bu yargıya siyaseti bulaştırmak, hukukumuza da yargımıza da büyük zarar vermektedir. Hukuk önünde herkes eşittir. Orada herkese aynı muamele uygulanır. Yargı statüye bakmadan, konumuna bakmadan, kanuna bakarak ona göre kararı açıklar.

Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur. İStinaf yolu da açıktır ve nihai karar da ondan sonra açıklanacaktır.

Sayın İmamoğlu için ne siyasi yasak kararı ne hapis cezası vardır. Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa itiraz yolu vardır. Bu yollar sonuna kadar açıkü, sağlıklı bir şekilde işlemektedir. Bırakalım hukuk, usulune uygun yasaya uygun işlesin. Bizim davalara herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz. Görülen davalar hakkında bir değerlendirme yapmayız.