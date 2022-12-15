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    • 15.12.2022 14:13
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    ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A.Eadeh'in eşi trafik kazası yaptı! Mounir Elkhamri 2.40 promil alkollü çıktı

    Son dakika haberi... İstanbul Amerikan Başkonsolosu Julie A.Eadeh’in eşi Mounir Elkhamri, Şişli’de alkollü araç kullanırken kaza yaptı. Bir kişi yaralandı. Mounir Elkhamri’de 2.40 promil alkol tespit edildi.

    AJANSLAR
    ABD Başkonsolosu’nun eşi kaza yaptı

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de kaza yaptı. Bir otomobile resmî araçla arkadan çarpan Elkhamri'nin 2.40 promil alkollü çıktığı belirtildi.

    BAŞKONSOLOSUN EŞİ KAZA YAPTI
    Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eade'nin eşi Mounir Elkhamri resmî plakalı otomobille, önünde ilerleyen 34 EYC 840 plakalı otomobile çarptı.

    2.40 PROMİLLİ ALKOLLÜ ÇIKTI
    Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmî plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri'ye alkolmetre üfletti. 2.40 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmî aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

    Yaralı sürücünün hastanede tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    ABD Başkonsolosu’nun eşi kaza yaptı
    Haberler Güncel ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A.Eadeh'in eşi trafik kazası yaptı! Mounir Elkhamri 2.40 promil alkollü çıktı
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