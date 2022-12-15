ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A.Eadeh'in eşi trafik kazası yaptı! Mounir Elkhamri 2.40 promil alkollü çıktı

BAŞKONSOLOSUN EŞİ KAZA YAPTI

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eade'nin eşi Mounir Elkhamri resmî plakalı otomobille, önünde ilerleyen 34 EYC 840 plakalı otomobile çarptı.

2.40 PROMİLLİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmî plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri'ye alkolmetre üfletti. 2.40 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmî aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Yaralı sürücünün hastanede tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.