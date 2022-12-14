Türkmen gazı için 3'lü zirve: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Berdimuhamedov ile bir araya geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından yeniden Türkmenistan'da. Başkan Erdoğan burada Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne katılıyor.
ÜÇLÜ ZİRVE AVAZA'DA
Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Başkan Erdoğan zirve kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geliyor.
Görüşmede mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.
ÜÇLÜ ZİRVEDEKİ ANA GÜNDEM BAŞLIĞI ENERJİ
Türkmenistan, dünyada en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkeler arasında 4'üncü sırada. Bu çerçevede liderler, Türkmen doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi konusunu ele alacak, yol haritasını konuşacak.