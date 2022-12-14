Türkmen gazı için 3'lü zirve: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Berdimuhamedov ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından yeniden Türkmenistan'da. Başkan Erdoğan burada Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne katılıyor.
ÜÇLÜ ZİRVE AVAZA'DA
Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
TÜRKMENİSTAN ULUSAL KONSEYİ HALK MASLAHATI BAŞKANI GURBANGULU BERDİMUHAMEDOV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.