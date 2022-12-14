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    • 14.12.2022 18:28
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    Siyasi yasak nedir? Ekrem İmamoğlu görevden mi alındı, kaç yıl hapis cezası verildi? YSK'ya ne dedi? Siyasi yasaklı belediye başkanlığı yapabilir mi?

    Ekrem İmamoğlu hakkında son dakika haber geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na hapis cezası verdi. Peki, siyasi yasak nedir? Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine ne dedi? Ekrem İmamoğlu hapse mi girecek? Ekrem İmamoğlu kaç yıl hapis cezası aldı? Belediye başkanlığına devam edebilecek mi? İşte merak edilenler!

    Siyasi yasak nedir? Ekrem İmamoğlu görevden mi alındı, kaç yıl hapis cezası verildi? Siyasi yasaklı belediye başkanlığı yapabilir mi?

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Peki, Siyasi yasak nedir? Ekrem İmamoğlu görevden mi alındı? Siyasi yasaklı belediye başkanlığı yapabilir mi? İşte merak edilenler!

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları ve çok sayıda milletvekili de katıldı. Duruşmada Murat Ongun ve Necati Özkan tanık olarak dinlendi. Cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaada 4 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak talebini yineledi Sanık avukatları mütalaaya ilişkin savunma yapmak için makul süre isteğini yerinde gören mahkeme duruşmayı erteledi. Saat 16.00'ya ertelenen duruşma sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmaları ile başladı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat esasa ilişkin yaptığı savunmada, "Şu aşamaya kadar verdiğimiz beyanları tekrar ediyoruz. Seçimi iptal edepleri kim olduğunu dair ilişkin iki hususu sunuyorum. Birisi Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Diğeri ise Süleyman Soylu'nun seçim yenilenmeli söylemi ile ilgili haber metni. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Umarım beni mahcup edersiniz" dedi. Savunma yapan diğer avukatlar Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu YSK'ya yönelik olmadığını belirterek, beraat talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Türk Ceza Kanununun 53. Maddesi gereğince siyasi yasak uyguladı.

    İDDİANAMEDEN

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

        SİYASİ YASAKLI NE DEMEK?

        Mevzuatta yer alan ''Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler" düzenlemesi uyarınca, siyaset yasağı konulan kişiler, hiçbir partiye üye olamıyor.

        Siyaset yasağı konulan kişiler bağımsız olarak hem genel hem de yerel seçimlere girebiliyor.

        SİYASİ YASAK GELSE NE OLUR?

        İmamoğlu hakkında açılan dava, kamu görevlisine hakaret suçu nedeniyle. Bu davadaki alt sınır, bir yıl hapis cezasıdır. Kısa süreli hapis cezası kapsamına girmektedir ve ertelenmesi hâlinde 53. maddenin 1. fıkrasındaki yaptırım, bu durumda uygulanmayacaktır. Ancak burada hakaret suçunun heyet halinde çalışan kamu görevlileri hakkında işlendiği ileri sürüldüğünden zincirleme suç kapsamına alınacak ve ceza 1/4'den 3/4'e kadar arttırılabilecektir. Bu durumda da cezanın alt sınırı olan bir yıldan verilmesi imkânsız olacaktır. Yani mahkûmiyet hâlinde, 53. maddenin 1. fıkrasının "a" bendinden belediye başkanlığı görevine ilişkin, "b" bendinden ise seçme ve seçilme ehliyetine yönelik bir yasaklama gelecektir.

        İMAMOĞLU GÖREVDEN Mİ ALINACAK?

        İmamoğlu'la ilişkin kararda siyasi yasak da gelirse, bu durumda cezanın infazı süresinde belediyelerde seçimle gelinen görevler üstlenilemeyeceğinden İmamoğlu, görevinden ayrılmak zorunda kalabilir. Yani İmamoğlu cezası kadar belediye başkanlığı yapamayabilir.

        Eğer hapis cezası 2 yıl altında ise ceza ertelenebilir ve belirlenen denetim süresi içinde yine Ceza Kanunu'nun 1. maddesinde belirtilen görevler üstlenilemez ve kişi seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılır.

        Ancak cezanın infazından sonra, tekrar seçimle gelinen bu görevlere aday olunabilir. Ceza ertelenmezse ise, haklardan yoksun kalınan süre cezanın infazı süresi kadardır. Ancak tüm bu sonuçların doğabilmesi için cezanın kesinleşmesi gereklidir.
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        Haberler Güncel Siyasi yasak nedir? Ekrem İmamoğlu görevden mi alındı, kaç yıl hapis cezası verildi? YSK'ya ne dedi? Siyasi yasaklı belediye başkanlığı yapabilir mi?
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