Siyasi yasak nedir? Ekrem İmamoğlu görevden mi alındı, kaç yıl hapis cezası verildi? YSK'ya ne dedi? Siyasi yasaklı belediye başkanlığı yapabilir mi?

İMAMOĞLU GÖREVDEN Mİ ALINACAK?

İmamoğlu'la ilişkin kararda siyasi yasak da gelirse, bu durumda cezanın infazı süresinde belediyelerde seçimle gelinen görevler üstlenilemeyeceğinden İmamoğlu, görevinden ayrılmak zorunda kalabilir. Yani İmamoğlu cezası kadar belediye başkanlığı yapamayabilir.

Eğer hapis cezası 2 yıl altında ise ceza ertelenebilir ve belirlenen denetim süresi içinde yine Ceza Kanunu'nun 1. maddesinde belirtilen görevler üstlenilemez ve kişi seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılır.

Ancak cezanın infazından sonra, tekrar seçimle gelinen bu görevlere aday olunabilir. Ceza ertelenmezse ise, haklardan yoksun kalınan süre cezanın infazı süresi kadardır. Ancak tüm bu sonuçların doğabilmesi için cezanın kesinleşmesi gereklidir.