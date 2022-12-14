MİT'ten nokta operasyon! Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı: Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

Operasyon kapsamında MOSSAD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gizli şekilde özel dedektiflik faaliyeti içerisinde olan bazı danışmanlık firmalarının çalışanlarının da aralarında olduğu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Şüphelilerin ifadelerine göre, takip edilerek bilgileri MOSSAD'a aktarılan Filistinliler hakkında tehdit ve sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldüğü saptandı. Şüphelilerden 7'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin Terörle Mücadele Şube'deki sorgusu sürerken, operasyon kapsamında 13 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.