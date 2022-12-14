İcazet Kemal Türkiye yolunda! 'İmamoğlu'na hapis' kararı sonrası Kılıçdaroğlu Almanya programını iptal etti







AKŞENER SARAÇHANE'DE ZİYARET ETTİ

Kararın açıklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB Binası'na giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek mesajını iletti. Akşener'in, Dilek İmamoğlu'na da sarıldığı görüldü.









Meral Akşener'in yanısıra masanın diğer ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İmamoğlu'na desteğini ilan etti.



Gazeteci İzzet Çapa da "Davanın günü aylar öncesinden belli. Hal böyleyken tam da o gün tarifeli uçakla Berlin'e git. İmamoğlu için tepkiler yükselince özel uçakla geri dönmelere kalk. Yahu Kemal Bey iyi adamsınız ama nasıl bu kadar hata yaparsınız vallahi anlamak mümkün değil" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

