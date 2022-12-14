İcazet Kemal Türkiye yolunda! 'İmamoğlu'na hapis' kararı sonrası Kılıçdaroğlu Almanya programını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.
İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.
İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.
İCAZET KEMAL TÜRKİYE YOLUNDA!
Bu gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya programını iptal etti ve Türkiye'ye dönmek için harekete geçti.
Doğrudan İstanbul'a gideceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'le görüştüm" dedi.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sürerken destekçilerini Saraçhane'ye çağırdı.
KILIÇDAROĞLU'NA ADAYULIK GOLÜ MÜ?
Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsata çevirip adaylık golü atmak olarak yorumlanırken sinsi bir hamle de Meral Akşener'den geldi.
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na destek için Ankara'dan yola çıktı.
AKŞENER SARAÇHANE'DE ZİYARET ETTİ
Kararın açıklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB Binası'na giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek mesajını iletti. Akşener'in, Dilek İmamoğlu'na da sarıldığı görüldü.
Meral Akşener'in yanısıra masanın diğer ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İmamoğlu'na desteğini ilan etti.
Gazeteci İzzet Çapa da "Davanın günü aylar öncesinden belli. Hal böyleyken tam da o gün tarifeli uçakla Berlin'e git. İmamoğlu için tepkiler yükselince özel uçakla geri dönmelere kalk. Yahu Kemal Bey iyi adamsınız ama nasıl bu kadar hata yaparsınız vallahi anlamak mümkün değil" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.