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    • 14.12.2022 15:25
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    • 14.12.2022 16:11
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turundaki "pasaport" tiyatrosu elinde patladı! "Diplomatik pasaporta var sıra bekliyor"

    Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te aday olmak için ülke ülke geziyor. Son durağı olan Almanya'ya bu sabah giden ve Berlin Havalimanı'na iner inmez pasaport tiyatrosuna başlayan Kılıçdaroğlu'nun şovu elinde patladı. Fondaş T24 ve Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın servis ettiği fotoğrafla başlayan algı operasyonu kısa sürede çöktü. İşte Kılıçdaroğlu'nun pasaport tiyatrosunun perde arkasındaki "siyah pasaport" gerçeği.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun pasaport tiyatrosu elinde patladı!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te aday olmak için ülke ülke geziyor. Daha önce önce ABD ve İngiltere'ye tartışmalı ziyaretler yapan ve özellikle 8 saatlik sır kayboluşunu 'Hamburger' yedik diyerek açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gitti.

    SABAH ALMANYA'YA HAREKET ETTİ
    İstanbul Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, VIP Salonu'nda bir süre dinlendi. Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, Türk Hava Yolları'nın TK 1721 sefer sayılı uçağıyla saat 08.55'te Almanya'ya hareket etti.

    CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de Kılıçdaroğlu ile Berlin'e gitti.



    İLK DAKİKADAN PASAPORT TİYATROSU
    Berlin Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, daha ilk dakikadan şov yapmaya başladı. Yanında CHP yandaşı Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ı da getiren Kılıçdaroğlu, diplomatik siyah pasaportu olmasına rağmen havalimanında sıraya girdi. Tiyatro işte tam bu dakikada başladı.

        FOTOĞRAFLARI SIRADA BEKLEDİ DİYEREK SERVİS ETTİ
        Fondaş T24 ve Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun sıraya girdiği anın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden servis etti.



        KILIÇDAROĞLU SIRA BEKLEDİ
        Fondaş T24 haberi, "Kılıçdaroğlu, Berlin Havaalanı'nda pasaport sırasında bekledi." şeklinde okuyucularına duyurdu.

        KULLANIŞLI FONDAŞ SAYMAZ'IN PASAPORT YALANI
        Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin Havalimanı'nda pasaport kuyruğunda." ifadelerini kullanarak Avrupalı siyasetçilerin "bisikletle işe gidiyorum" şovuna benzer şekilde "halkın arasına karıştım" algısı yapmaya çalıştı.



            SİYAH PASAPORT NE İŞE YARAR?
            Bilindiği üzere milletvekillerine diplomatik siyah pasaport veriliyor. Bu pasaporta sahip olanlar sıraya girmeden diplomatik alandan geçebiliyor.

            SIRF FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İÇİN PASAPORT KUYRUĞUNA GİRDİĞİ ÇOK BELLİ
            Konuya tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun gri pasaportu var ve bu yüzden diplomatik alandan geçme hakkı var. Sırf fotoğraf çekilmek için pasaport kuyruğuna girdiği çok belli. Bu adama pasaport sırası bile yakışmıyor hiçbir şeyin yakışmadığı gibi…" ifadelerini kullandı.




            KILIÇDAROĞLU BERLİN BÜYÜKELÇİSİ AHMET BAŞAR ŞEN'İ ZİYARET ETTİ
            Berlin Havalimanı'nda şov yapan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, buradan Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine geçerek Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i ziyaret etti.

            PASAPORT TİYATROSU | VİDEO İZLE


                KÜRESELCİ RIFKIN YANINDA OLACAK
                CHP'den yapılan açıklamaya göre, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.

                CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasının "endüstri dönüşümü"nün oluşturacağı belirtilirken, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı aktarıldı.

                Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.

                YİNE ORTADAN KAYBOLACAK MI?
                Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti yine ortadan kaybolacak mı sorusunu akıllara getirirken sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na ince göndermeler yapıldı.

                Kılıçdaroğlu Almanya'nın enerji sektörünü batıran ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'i 3 Aralık'taki vizyon programına getirememiş ve eleştirileri 'Millet teknoloji görsün diye uzaktan bağlantı yaptık' şeklinde savunmuştu. Kullanıcılar 'Sen de uzaktan bağlan millet teknoloji görsün' paylaşımlarıyla ti'ye aldı.

                KILIÇDAROĞLU'NUN TARTIŞMALI ZİYARETLERİ
                Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ve CHP tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.

                8 SAAT KAYBOLDU
                ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

                HAMBURGER YEDİK SAVUNMASI
                Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.

                    KILIÇDAROĞLU LONDRA'DA
                    Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin ardından İngiltere'ye uçtu.


                    ELEŞTİRDİKLERİ MCKINSEY VE DERİN YUVA JOHNS HOPKİNS BAĞLANTILI İSİMLERLE TEMAS
                    Daha önce "Tefeci ve faizci"cillerin merkezi dediği Londra'da defalarca kez eleştirdikleri McKinsey ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu hazırlayan Johns Hopkins Üniversites ile bağlantılı isimlerle temas kurdu.

                    AMBERİN ZAMAN'LA POZ VERDİ
                    Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün kapatılan propaganda merkezlerinden Taraf yazarı Amberin Zaman ile görüştü.

                    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarını büyük bir beklentiye soktuğu 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında Türkiye'ye duyurdu.

                    KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ DANIŞMANLARI UZAKTAN 'VİZYON' ÇİZDİ
                    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin, Ufuk Akçiğit ve Daron Acemoğlu ABD'den videokonferans yöntemiyle katılarak sunum yapmasıyla başlayan acemilikler zinciri fiyakosoyla sonuçlandı.

                    RIFKIN İLE BAĞLANTI KOPTU
                    Kılıçdaroğlu'nun övgüyle bahsettiği ABD'li Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda İngilizce uzun bir sunum yaptı ancak bağlantıda kopmalar yaşandı. İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması da konuşulanların anlaşılmamasına sebep oldu.

                        Vizyon programında net bir şekilde ortaya çıkan vizyonsuzluk CHP yandaşlarının bile tepkisini çekti.

                        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN DALGA KONUSU OLAN SAVUNMA

                        Özellikle danışmanların toplantıya katılmaması ve ABD'den bağlanması eleştirilere neden olurken, Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma ilginç bir savunma yaptı.

                        Kılıçdaroğlu uzun yıllardır gerçekleştirilen ve cep telefonlarından herkesin kullandığı mesajlaşma uygulamalarından dahi yapılabilen görüntülü görüşmeyi yeni bir şeymiş gibi sunmaya çalıştı.

                        KILIÇDAROĞLU'NDAN FİYASKOYU PERDELEME ÇABASI |VIDEO

                        Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar TV'de katıldığı programda konuyu değerlendirdi.

                        Kendisine dönük, "Daha kendileri bile o isimleri salona getirememişler. ABD'den ekrandan online bağlantı ile katıldılar" eleştirileri olduğu belirtilerek "Neden gelmediler?" sorusu yöneltildi.

                        KEMAL KILIÇDAROĞLU: MİLLET TEKNOLOJİ GÖRSÜN
                        Kılıçdaroğlu çok konuşulacak şu savunmayı yaptı;

                        "Milletimiz teknolojiyi de görsün. Allah aşkına teknolojiyi görsün milletimiz. Oturduğum yerden konuşuyorlar. Ben Daron Acemoğlu'nun öteki hocayı Amerika'dan izliyorum."

                        DALGA KONUSU OLDU
                        Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu. 'CHP internetle tanıştı' yorumları yapıldı.
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                        Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turundaki "pasaport" tiyatrosu elinde patladı! "Diplomatik pasaporta var sıra bekliyor"
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