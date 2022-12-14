CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turundaki "pasaport" tiyatrosu elinde patladı! "Diplomatik pasaporta var sıra bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te aday olmak için ülke ülke geziyor. Daha önce önce ABD ve İngiltere'ye tartışmalı ziyaretler yapan ve özellikle 8 saatlik sır kayboluşunu 'Hamburger' yedik diyerek açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gitti.
SABAH ALMANYA'YA HAREKET ETTİ
İstanbul Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, VIP Salonu'nda bir süre dinlendi. Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, Türk Hava Yolları'nın TK 1721 sefer sayılı uçağıyla saat 08.55'te Almanya'ya hareket etti.
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de Kılıçdaroğlu ile Berlin'e gitti.
İLK DAKİKADAN PASAPORT TİYATROSU
Berlin Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, daha ilk dakikadan şov yapmaya başladı. Yanında CHP yandaşı Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ı da getiren Kılıçdaroğlu, diplomatik siyah pasaportu olmasına rağmen havalimanında sıraya girdi. Tiyatro işte tam bu dakikada başladı.