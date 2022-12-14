CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turundaki "pasaport" tiyatrosu elinde patladı! "Diplomatik pasaporta var sıra bekliyor"

Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.

YİNE ORTADAN KAYBOLACAK MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti yine ortadan kaybolacak mı sorusunu akıllara getirirken sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na ince göndermeler yapıldı.

Kılıçdaroğlu Almanya'nın enerji sektörünü batıran ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'i 3 Aralık'taki vizyon programına getirememiş ve eleştirileri 'Millet teknoloji görsün diye uzaktan bağlantı yaptık' şeklinde savunmuştu. Kullanıcılar 'Sen de uzaktan bağlan millet teknoloji görsün' paylaşımlarıyla ti'ye aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN TARTIŞMALI ZİYARETLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ve CHP tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.