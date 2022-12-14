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    • 15.12.2022 14:11
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    6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı

    Son dakika haberi! İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin açılan dava kapsamında haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı. Öte yandan mahkeme, çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde rapor istedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş gelişme

    6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verilmişti.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'i gözaltına aldı.




    2 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ | VİDEO İZLE

    Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.



    Fotoğrafta: Kadir İstekli


    TUTUKLANDI
    İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.



    ADLİYEYE SEVK GÖRÜNTÜLERİ | VİDEO İZLE

    Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı.



    Fotoğrafta: Yusuf Ziya Gümüşel

    ZİNCİRLEME İSTİSMAR
    6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiğine ilişkin iddiaların yer aldığı iddianame İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan açılan davada mahkeme, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü vermişti.


        2 SANIĞA MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI
        Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur H.K.G.'nin avukatlarınca tutuklamaya yönelik taleplerini değerlendirdi.

        Talebi usul ve yasaya uygun bulan mahkeme, sanık Kadir istekli ve sanık Yusuf Ziya Gümüşel'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suçun katalog suçlardan olması, CD çözümü içerir bilirkişi raporu ve bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları dikkate aldı.

        MAHKEM H.K.G. İÇİN RAPOR İSTEDİ
        Sanıkların kaçma şüphesi olduğuna vurgu yapan mahkeme, 2 sanığın da tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Sanıkların yargı alanı içinde yakalandığında 24 saat içinde mahkemede ya da Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde hazır edilmesini kararlaştırdı. Müşteki H.K.G.'nin adresinin İzmir'de olduğunu belirten mahkeme, çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde rapor istedi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
        Yakalama kararını ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        NELER YAŞANDI?
        Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'nin kızı H.K.G. (6) yaşında iken Kadir İstekli ile dini nikah kıyması, sonrasında resmi nikahla evlenmeleri, H.K.G.'nin (6) yaşından itibaren Kadir İstekli tarafından nitelikli cinsel istismara ve cinsel saldırıya maruz kaldığı iddia edildi.

            2012 YILINDA İLK SORUŞTURMA AÇILDI
            H.K.G.'nin cinsel istismara uğradığına ilişkin ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012 yılında soruşturma yürütülmüş...

            H.K.G'nin 17.08.2012 tarihinde rahatsızlığı nedeni ile annesi ile birlikte hastaneye müracaat etmesi üzerine yaşının küçüklüğü nedeniyle polise haber veridi.

            İLK İFADESİNDE YAŞININ 17 OLDUĞUNU VE İSTEKLİ'DEN ŞİKAYETÇİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ
            Dosyaya göre H.K.G o tarihte mağdur olarak polis tarafından alınan beyanında, 07.04.2012 günü düğün yaparak şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteğiyle evlendiğini, yaşının (17) olduğunu, Kadir İstekli'den şikayetçi olmadığını beyan etti.

            Annesi F.G.o soruşturmada tanık olarak alınan ifadesinde ise kızının 07.04.2012 tarihinde Kadir İstekli ile resmi nikahsız evlendiğini ifade etti.

            KEMİK TESTİ SONRASI KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR KARARI
            H.K.G'nin kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildiği, sevk edildiği hastane tarafından verilen 10.12.2012 tarihli raporda H.K.G'nin (21) yaşında olduğunun bildirilmesi üzerine 2013 yılında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

            H.K.G.'nin 2016 yılında ise M.E.İ. isimli bir çocuğu dünyaya geldi.

            H.K.G. 2020'DE SAVCILIĞA BAŞVURDU: CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDIM
            H.K.G., 30.11.2020 tarihinde çocuğu ile birlikte evden ayrılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak eşinin kendisine küçük yaştan itibaren cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

            KEMİK TESTİNDE YERİME BAŞKASI GİRDİ
            2012 yılında yaşının tespiti yapılırken hastanede yerine bir başkasının kemik testine sokulduğuna ilişkin şikayetçi oldu.

            ŞÖNİM'E GÖTÜRÜLDÜ BARINMA HİZMETİ VERİLDİ
            Yaşananlar sonrası savcılık makamının yönlendirmesi ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'e (ŞÖNİM) götürülmüş ve ŞÖNİM'den çocuğu M.E.İ. ile birlikte barınma hizmeti almıştır.

            H.KG'nin 30.11.2020 tarihli şikayetinde alınan ifadesinde yer alan ve 2012 yılında kapatılan soruşturma dosyasına yönelik iddialarının araştırılması kapsamında "başka birinin kemik testine sokulması" eylemi bakımından dosya tefrik edilmiş olup, iş bu soruşturma hala devam ediyor...

            CAN GÜVENLİĞİ SEBEBİYLE BAŞKA İLDEKİ KADIN KONUKEVİNE NAKLİ YAPILDI
            H.K.G Kadir İstekli'nin kendisi ve çocuğu hakkında kayıp ilanı vermesi ve yüksek can güvenliği riski nedeniyle başka bir ilde bulunan Kadın Konukevi'ne nakli yapılarak, 08/12/2020 tarihinde ilgili ilde bulunan Kadın Konukevi Müdürlüğüne kabulü gerçekleştirildi.

            PSİKOLOJİK VE MESLEKİ DESTEK VERİLDİ
            H.K.G. ile travma mağduru olması göz önünde bulundurularak psikolojik iyilik halinin güçlendirilmesine yönelik pek çok kez mesleki görüşme gerçekleştirildi ve psikiyatri servisine yönlendirilerek tedavi programı uygulandı.

            ÇOCĞUNUN AŞILARI TAMAMLANDI
            Çocuğunun bebeklik aşılarının olmadığı tespit edilerek, tedbir kararlarının çıkarılmasının ardından çocuğun bebeklik ve çocukluk dönemine ait aşıları tamamlandı.

            H.K.G. ve çocuğunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ekonomik olarak desteklenmiş, grup çalışmalarına da katılımı sağlandı.

            Aille ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren atölye çalışmalarına aktif katılımı sağlandı ve bu durumun psikolojisi üzerinde olumlu etkiler gösterdiği gözlendi.

            EĞİTİM DESTEĞİ VERİLDİ
            Talebi doğrultusunda okuma yazma kursuna yönlendirilmiş, ilkokul diplomasını açıköğretim üzerinden alması sağlanmış, ortaokul eğitimine başlamıştır.

            MESLEKİ EĞİTİMLE İSTİHDAMI SAĞLANDI
            Meslek edindirme kursuna yönlendirilen H.K.G. aşçılık sertifikası alarak istihdama katılımı sağlandı.

            Adresinin deşifre olmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak avukat aracılığıyla hukuki destek alması sağlandı.

            DAVALARA DEVLET GÜVENCESİNE GÖTÜRÜLÜP GETİRİLDİ
            Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasına polis ve personel refakatinde güvenlik tedbirleri alınarak götürülüp getirilmesi sağlandı.

            GÜVENLİĞİ İÇİN KİMLİK BİLGİLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ SAĞLANDI
            H.K.G.'nin talebi doğrultusunda ve mevcut tedbirlerinin kadın ve çocuğu korunma noktasında yetersiz kaldığı anlaşıldığından, 6284 sayılı kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesi de gerçekleştirildi.

            BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU
            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından H.K.G.'nin şikayetlerine ilişkin İstanbul İl Müdürlüğü tarafından 15/11/2021 tarihli yazı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından H.K.G. ile ilgili yürütülen soruşturma sonucunun akıbeti ve varsa ilgili karar veya iddianamenin İl Müdürlüğüne tebliği istenmiş olup, herhangi bir cevap verilmemesi üzerine 12/09/2022 tarihli yazı ile tekraren H.K.G. ile ilgili yürütülmekte olan herhangi bir soruşturma olup olmadığı ve akıbeti hakkında İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi talep edildi.

                İDDİANAME DÜZENLENDİ
                H.K.G.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış şikayetlerinin savcılıkça soruşturulması neticesinde, H.K.G.'nin cinsel istismara yönelik iddialar yönünden, 2020'de açılan soruşturma ile Kadir İstekli'nin "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı (2004-2013 yılları arası), Nitelikli Cinsel Saldırı (2020 yılı)" suçlarından, müştekinin annesi F.G. ve babası Y.Z.G.'nin "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan cezalandırılması talebiyle 2022'de iddianame düzenlendi.

                İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, 27.11.2022 tarihinde ilk tensip duruşması yapılarak, sanıkların tutuksuz yargılanmasına, tarafların dinlenilmesine, belirlenen duruşma günü davetiyesinin taraflara tebliğine ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ihbarına, duruşmanın 22.05.2023 tarihinde saat 10:00'a bırakılmasına karar verildi.

                Tensip zaptının 02.12.2022 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tebliği ile birlikte aynı gün davaya müdahillik talebinde bulunuldu ve bu hususlara ilişkin olarak da kamuoyuna basın açıklaması yapıldı.

                BAKANLIK TARAFINDAN TUTUKLU YARGILAMA TALEP EDİLDİ
                12.12.2022 tarihinde mahkeme başkanlığına bakanlıkça sunulan beyan dilekçesinde, olayın kamuoyuna mal olması nedeni ile mağdurun ve çocuğunun daha fazla örselenmemesi, güvenliklerinin tehlikeye düşmemesi, sanığa uygulanan adli kontrol hükümlerinin bu şartlarda yeterli kalmayacağı ve isnat edilen suçun katalog suçlardan olması nedeni ile yargılamada tutukluluk tedbirinin uygulanması, duruşmanın yakın bir tarihe çekilmesi ve dosyada gizlilik kararına hükmedilmesi talep edildi.

                DAVA TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ
                Talebi değerlendiren mahkeme, davanın ilk duruşmasının 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar verdi.

                Bu arada, mağdur H.K.G'nin avukatı mahkemeye başvurarak, tutuksuz yargılanan sanıklar Yusuf Ziya G, Fatıma G. ve Kadir İ'nin tutuklanması talebinde bulundu.

                BAŞKAN ERDOĞAN NET TAVRI AÇIKADI VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ
                Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından konuya ilişkin detaylı bir açıklama yaptı ve meseleyi İstismar eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

                "Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda haklı şekilde tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta evliliği ile öncesinde ve sonrasında yaşanan acılar hususundaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

                "Şu ana kadar arkadaşlarım gereken gayretleri gösterdiler, gereken çalışmaları, ilgili bakanlarımız yaptılar. Ama bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mağdur için avukat temin etmiş, hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdürmüştür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, iddiaları tüm boyutlarıyla ve belgeleriyle soruşturarak iddianamesini hazırlamıştır. Davayla ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor.

                Konu, tüm bu süreçlerin ardından kamuoyunun gündemine gelmiştir. Bir başka ifadeyle mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiş, gereken her türlü işlemi bihakkın yerine getirmiştir. Geçmişteki ihmaller ve eksikler de soruşturma kapsamında ele alınmış, gereken adımlar atılmıştır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız. Türkiye'de bu konuyla ilgili en önemli hukuki ve fiili reformlar, bizim hükümetlerimiz döneminde hayata geçirilmiştir."

                "MESELEYİ HALA DİNİMİZLE İLİŞKİLİ HALE GETİRMEK ANCAK ART NİYET ÜRÜNÜ OLABİLİR"
                Erdoğan, "Bay Kemal, sen bunlardan anlamazsın, senin böyle bir hassasiyetin de yok. Söyleyeceklerim var, şimdi kendini ona göre ayarla, kendine ona göre de çeki düzen ver." sözlerini sarf etti.

                Son hadisede de aynı hissiyatla hareket ettiklerini, aynı tutumu ortaya koyduklarını, ilk günden itibaren aynı kararlılıkla davrandıklarını vurgulayan Erdoğan, ancak bu konudaki tartışmalarda gördükleri bir riyakarlıktan duydukları rahatsızlığı da ifade etmek istediğini dile getirdi.

                "Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

                "Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üst düzeyde görüşünü dile getirdiği, yanlışlığını belirttiği, kınamasını yaptığı bu meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmek ancak art niyet ürünü olabilir. Esasen biz niyet okumasını doğru bulmayan bir anlayışa sahibiz. Benzer başka olaylarda suçun şahsiliği ilkesini önümüze çıkartanların bu hususta yaptıkları genellemeler, bizi mecburen niyetleri sorgulamaya itmektedir. Şayet, niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz, sonuna kadar da yapacağız ama biz bu çevrelerden, mesela PKK'nın, annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, eline silah verdiği, liderlerinin her türlü istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz.

                Bay Kemal; Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin? Kızları, 12-13 yaşında yavruları evlerinden, ellerinden alıp kaçırılan bu gözü yaşlı anneleri acaba kaç kere ziyaret ettin? Mesela yine bir siyasi partinin teşkilatlarında ve belediyelerinde yaşanan onlarca benzer istismar iddiasının üzerine de aynı kararlılıkla gitmesini bekliyoruz. Hadi gidin bakalım, bunu da yap. Mesela, 12-13 yaşındaki kız çocuklarımızın teşhir vitrini haline dönüşen sosyal medya mecralarına, benzer rezilliklerin yuvası durumundaki mekanlara karşı yürüttüğümüz mücadeleye de destek bekliyoruz. Diyarbakır annelerinin evlatlarını örgütün pençesinden kurtarmak için verdikleri mücadeleyi yıllardır göz ardı edenlerin bu konuda sergiledikleri ataklığın sadece insani ve ahlaki ilkelerden kaynaklandığına nasıl inanacağız? Kendilerine yakın gördükleri bir kurumdaki daha rezil istismar olayını örtmek için suçun şahsiliği ilkesinin ardına saklananların, son hadiseyi dindar kesimlerin tamamını rencide etmenin aracı haline getirmeye çalışmaktaki samimiyetine nasıl inanacağız?"

                Başkan Erdoğan, mağdurun ilk başvurusundan itibaren tüm kurumlarda meseleyi zaten sahiplendiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

                "Adalet Bakanlığımızla, İçişleri Bakanlığımızla, Aile Bakanlığımızla takipçisi olduk ve takipçisiyiz. Bu konuda tepkisini gösteren her vatandaşımızın hassasiyetinin başımızın üzerinde yeri vardır. Öyle sırtınızı parlamentoda dönmek suretiyle siz benim bakanıma ders veremezsiniz. Siz sırtınızı dönmekle aslında başka şeyler yaptığınızın da farkında değilsiniz. Biz PKK'nın istismar ettiği çocuklarımıza, parlamentodaki uzantılarına, kendi bünyelerindeki taciz, tecavüz olaylarına, sosyal medya ve benzeri mecralardaki rezilliklere göz yumanların, bu hadise üzerinden insanlarımızın bir kısmının değerlerine saldırarak onlara linç uygulamaya kalkışmasına rıza göstermiyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Her türlü haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık, ahlaksızlık gibi bu konuyu da her seviyede takip etmeyi ve neticelendirmeyi sürdüreceğiz."

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                Haberler Güncel 6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı
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