Açıklamada, "Bugün çeşitli basın yayın organlarında "Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon" başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.