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    • 13.12.2022 21:41
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    Son dakika: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski Başkan Murat Hazinedar yakalandı

    Son dakika haberleri... CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişiler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

    Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi.



    Fotoğrafta: Hüseyin Avni Sipahi

    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!


    17 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARDI
    Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

    Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

        MURAT HAZİNEDAR YAKALANDI
        Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.

        BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
        Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlenmesine ilişkin mevcut belediye yönetiminden açıklama geldi.

        Açıklamada, "Bugün çeşitli basın yayın organlarında "Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon" başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

            Belediyeden yapılan yazılı açıklamanın devamında ise "Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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            Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski Başkan Murat Hazinedar yakalandı
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