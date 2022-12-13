Düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında arama motorlarında Murat Hazinedar hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi. Peki, Murat Hazinedar kimdir, kaç yaşında? Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar YAKALANDI MI, tutuklandı mı? İşte detaylar!
Beşiktaş Belediyesi'ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.
ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SİPAHİ DE YAKALANDI
Yapılan operasyonda gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı gözaltıa alındı. Yakalananlar arasında eski belediye başkanı yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi de bulunuyor.