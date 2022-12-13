Murat Hazinedar kimdir, kaç yaşında? Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar YAKALANDI MI, tutuklandı mı?

Beşiktaş Belediyesi'ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.