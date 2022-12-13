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    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda detaylar ortaya çıktı: Bağış adı altında 1 milyon 300 bin dolar rüşvet

    Son dakika haberleri... CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişiler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı. Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi. Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın da gözaltında olduğu iddia edildi. Soruşturmada ismi geçen şüphelilerden bazılarının, bir işadamından 1 milyon 300 bin dolar rüşvet istediğine ilişkin iddiasının da yer aldığı öne sürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

    Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi.



    Fotoğrafta: Hüseyin Avni Sipahi

    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!


    17 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARDI
    Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

    Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

        MURAT HAZİNEDAR YAKALANDI
        Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi.

        Arkadaşına ait olduğu öğrenilen 34 KC 8789 plakalı otomobil ile Ordu'dan İstanbul'a gittiği belirlenen Hazinedar, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkisinde yol kontrolü yapan polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hazinedar, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

        DEMOKRAT PARTİ İL BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI
        Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın da gözaltında olduğu iddia edildi. Şüphelilerin oluşturdukları rüşvet tarifeleriyle sistematik bir şekilde 'işlem geciktirme' ve sonrasında 'işlem hızlandırma' yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin özellikle işyeri açmak veya inşaat yapmak isteyen kişilerin ruhsat başvurusunda işleri hızlandırmak adına 'bağış' adı altında rüşvet aldığı bilgisine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 15 kişinin 'müşteki' sıfatıyla ifadelerinin alındığı, 47 kişinin ise 'bilgi sahibi' olarak bilgilerine başvurulduğu belirtildi. Soruşturmada ismi geçen şüphelilerden bazılarının, bir işadamından 1 milyon 300 bin dolar rüşvet istediğine ilişkin iddiasının da yer aldığı öne sürüldü.


        BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET
        Operasyonun en çarpıcı detaylarından birinin, işadamı Fevzi Öztürkmen'den bağış adı altında rüşvet alınması olduğu öne sürüldü. İddialara göre 14 Kasım'da Şişli Polis Merkezi'ne giderek şikâyet dilekçesi veren Öztürkmen, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve Demokrat Parti'den belediye başkan adayı olan Hüseyin Avni Sipahi'nin kendisinden rüşvet aldığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Öztürkmen, 2015'te Beşiktaş'ta bina satın aldığını, kentsel dönüşüm yapmak için belediyeye gittiğinde dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ile makamında görüştüğünü ve Sipahi'nin asfalt yatırımı bahanesiyle yardım adı altında 1 milyon 300 bin dolar aldığını, parayı da Ekrem Eray Arda'ya Akmerkez'deki ofisinde teslim ettiğini öne sürdü.

            BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
            Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlenmesine ilişkin mevcut belediye yönetiminden açıklama geldi.

            Açıklamada, "Bugün çeşitli basın yayın organlarında "Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon" başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

            Belediyeden yapılan yazılı açıklamanın devamında ise "Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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