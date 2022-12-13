Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.12.2022 10:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2022 10:54
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan üçlü zirve için Türkmenistan'a gidiyor! "Türkmenistan doğal gazda iş birliğine hazır"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi. Kritik zirve öncesi konuşan Türkmenistan Meclisi milletvekili Kerimguli Geldiyev, Türkmen doğal gazının dünya pazarına ulaştırılmasının önemli olduğunu ve bu konuda Türkmenistan’ın işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkmenistan doğal gazda iş birliğine hazır

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

    TÜRKMENİSTAN'DA 3'LÜ ZİRVE
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.

    GÜNDEMDEKİ KONULAR
    Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Başkan Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.


        TÜRKMENİSTAN MİLLETVEKİLİNDEN ÜLKESİNİN DOĞAL GAZ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE HAZIR OLDUĞU MESAJI
        Türkmenistan Meclisi milletvekili Kerimguli Geldiyev, Türkmen doğal gazının dünya pazarına ulaştırılmasının önemli olduğunu ve bu konuda Türkmenistan'ın işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

        Geldiyev, yaptığı açıklamada, bu yıl Türkmenistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

        "Son 30 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler yüksek bir seviyeye ulaştı. Türkiye'nin desteği, Türkmenistan'ın tarafsızlığının yasal statüsünün uluslararası olarak tanınması sürecinde özellikle önemliydi. Bu temel siyasi destek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkmenistan'ın dış politikasındaki konumunu güçlendirmektedir."

        HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
        Türkmen-Türk ticari ve ekonomik ilişkilerinde sürekli gelişme kaydedildiğini söyleyen Geldiyev, şu ifadeleri kullandı:

        "Türk şirketleri inşaat, ulaşım ve iletişim, enerji sektörü, tekstil endüstrisi, sağlık, tarım, çevre koruma ve gıda üretim endüstrisindeki yapısal projelerin uygulanmasında yer almaktadır. Ülkelerimiz arasında eğitim, turizm ve kültür alanlarında geleneksel olarak verimli ilişkileri derinleştirmek için tüm fırsatların ve ikili çıkarların olduğu özellikle dikkate değerdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) belirttiği gibi ikili dış ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için büyük fırsatlar var."

        Geldiyev, enerji sektörünün iki ülke için önemli işbirliği sahası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Türkmenistan doğal gaz rezervinde dünyada ilk sıralarda yer almakta. Türkiye ise enerji ithal eden ve aynı zamanda Avrupa enerji pazarının kapısı durumunda. Salgın sonrası ekonomik kalkınmanın ülkeler, bölge ve dünya açısından gerçekleştirilmesinde değerlendirilen Türkmen doğal gazının alternatif yollarla dünya pazarına çıkartılması önemlidir. Türkmenistan bu konuda işbirliğine hazırdır."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den sürpriz görüşme
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan üçlü zirve için Türkmenistan'a gidiyor! "Türkmenistan doğal gazda iş birliğine hazır"
            SON DAKİKA